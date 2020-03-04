Энергетика
ИнтерфаксНефть Brent подешевела до $51,6 за баррель
Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:34 по московскому времени подешевели на 0,44% - до $51,63 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов WTI на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются на 0,02% - до $47,17 за баррель.
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