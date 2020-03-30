Энергетика
УралинформбюроЦена на нефть упала ниже 20 долларов
Цена за баррель нефти марки WTI впервые с февраля 2002 года опустилась ниже 20 долларов США. Произошло это в ночь на 30 марта – стоимость упала до 19,94 доллара, передает "Уралинформбюро".
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала ниже $22 за баррель впервые с марта 2002 г. На 17:34 мск цена снизилась на 12,72% до $21,76 за баррель.Ведомостивчера в 12:50
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Комментарии
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Госдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентных доходов по вкладам
Депутат пояснил, что «если этот закон вступил бы в силу сегодня, то в данном случае этот вычет составлял бы 62,5 тысячи рублей, то есть доход в виде 62,5 тысяч рублей не облагается налогом, а налогом в 13% облагаются только те доходы по вкладам, которые превышают эту сумму».
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ПВО Сирии сбили израильские ракеты
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