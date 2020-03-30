с чего всё началось

Цена за баррель нефти марки WTI впервые с февраля 2002 года опустилась ниже 20 долларов США. Произошло это в ночь на 30 марта – стоимость упала до 19,94 доллара, передает "Уралинформбюро".

Цена на нефть упала ниже 20 долларов

Экономика Госдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентных доходов по вкладам Депутат пояснил, что «если этот закон вступил бы в силу сегодня, то в данном случае этот вычет составлял бы 62,5 тысячи рублей, то есть доход в виде 62,5 тысяч рублей не облагается налогом, а налогом в 13% облагаются только те доходы по вкладам, которые превышают эту сумму».

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Происшествия В американском штате Айдахо зафиксировано мощное землетрясение Геологическая служба США сообщает, что в расположенном на северо-западе Соединенных Штатов штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5. Подземные толчки были зафиксированы в 126 километрах от столицы штата города Бойсе в 23.52 по местному времени, их очаг залегал на глубине 10 километров.

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Здоровье На Украине подтвердили 645 случаев заражения коронавирусом По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 645 случаев COVID-19, — говорится в сообщении организации.

Экономика В Госдуме предлагают выплаты безработным и пенсионерам Москва, 31 марта 2020, 09:42 — REGNUM На фоне коронавируса депутаты фракции «Справедливая Россия» намерены внести в Госдуму законопроекты, направленные на поддержку безработных, работающих сдельно, а также пенсионеров, чьи выплаты сейчас составляют менее двух МРОТ в месяц.

Общество В России за сутки зафиксировали 500 новых случаев коронавируса В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 500 случаев заражения коронавирусом в 24 регионах. В четырех их них погибли восемь человек.

Авто Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.

Финансы Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.