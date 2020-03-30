Энергетика

УралинформбюроУралинформбюроЦена на нефть упала ниже 20 долларов

Цена за баррель нефти марки WTI впервые с февраля 2002 года опустилась ниже 20 долларов США. Произошло это в ночь на 30 марта – стоимость упала до 19,94 доллара, передает "Уралинформбюро".
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