Энергетика
КомпанияНефть Brent подешевела до 57,17 доллара за баррель
Стоимость нефти марки Brent снизилась до 57,17 доллара за баррель. Снижение котировок произошло после зафиксированного ранее максимального недельного роста с сентября. По данным лондонской биржи ICE Futures, апрельские фьючерсы на Brent торговались по этой цене в 8:17 мск.
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