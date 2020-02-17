Стоимость нефти марки Brent снизилась до 57,17 доллара за баррель. Снижение котировок произошло после зафиксированного ранее максимального недельного роста с сентября. По данным лондонской биржи ICE Futures, апрельские фьючерсы на Brent торговались по этой цене в 8:17 мск.

Нефть Brent подешевела до 57,17 доллара за баррель

Политика Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.

Общество «Аэрофлот» сократит количество рейсов в Китай Авиакомпания "Аэрофлот" сократит количество рейсов в Китай в связи со снижением спроса. Это следует из сообщения на сайте авиакомпании.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

Общество В РПЦ извинились перед гражданскими жёнами за слова Смирнова Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принёс извинения российским женщинам за заявление протоиерея Димитрия Смирнова, который сравнил гражданских жён с «бесплатными проститутками».

Происшествия Россиянка заразилась коронавирусом на японском лайнере У россиянки на борту круизного лайнера Diamond Princess выявлен коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в посольстве России в Токио.

Политика Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Украины В Министерство иностранных дел Украины вызвали российского временного поверенного в делах, ему выразили протест в связи с задержанием четырех браконьеров в Азовском море.

Общество «Газпром» сменил главного бухгалтера Заместителем председателя правления - главным бухгалтером ПАО "Газпром" вместо Елены Васильевой назначен Михаил Россеев, ранее занимавший должность заместителя главбуха.

Политика В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.

Авто В РФ возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet Как сообщает пресс-служба UzAuto Motors, с марта 2020 года узбекский концерн начнет поставку автомобилей под брендом Chevrolet в Россию, Казахстан и Беларусь, первыми из которых станут модели Spark, Nexia и Cobalt.

Общество В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.

Авто Стартовали продажи обновленного Volkswagen Passat в России Комплектация Respect оценена от 1 829 000 рублей, Business обойдётся от 2 199 000 рублей и Exclusive доступен по цене от 2 345 000 рублей.

Общество Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.