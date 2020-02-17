Энергетика
КомпанияНефть Brent подешевела до 57,17 доллара за баррель
Стоимость нефти марки Brent снизилась до 57,17 доллара за баррель. Снижение котировок произошло после зафиксированного ранее максимального недельного роста с сентября. По данным лондонской биржи ICE Futures, апрельские фьючерсы на Brent торговались по этой цене в 8:17 мск.
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Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу
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ПФР изменит правила получения пенсии на банковские карты
Если замена не будет произведена до 1 июля, то пенсия будет возвращена в ПФР, а получить выплату станет сложнее из-за необходимости посетить дополнительные инстанции.
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К военным базам Российской Федерации в Сирии нагло подлетел американский военный самолет.
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Боруссия Дортмунд – ПСЖ: ожидаю большое количество голов
Эксперт сайта Legalbet Светоч предлагает ставку на количество голов в матче Лиги чемпионов.