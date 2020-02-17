Энергетика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаЦены на нефть продолжают падать из-за коронавируса

Торги в понедельник открылись снижением стоимости нефти. Цена фьючерса марки Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 0,13 доллара до 57,17 долларов за баррель. По сравнению со стоимостью, которая была установлена в ходе пятничного закрытия торгов, фьючерсы потеряли порядка 0,23%.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Котировки Brent и WTI движутся разнонаправленно

Росбалт06:45

Нефть дешевеет на опасениях за влияние коронавируса на спрос

ПРАЙМ00:06

Нефть Brent подешевела на открытии торгов до $57,17 за баррель

News.ru01:34

Нефть подешевела из-за ситуации с коронавирусом в мире

Профиль00:58

Цены на нефть продолжают плавное падение из-за коронавируса

REGNUM00:45

Коронавирус продолжает корректировать цены на нефть

Expert.ru02:13

Рынок нефти открылся снижением в начале новой недели

Московский Комсомолецвчера в 21:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 08:26, Ашберн
Общество

Россиянин рассказал о ситуации на борту лайнера Diamond Princess

RT на русском 06:44
Политика

Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Lenta.ru 06:49
Авто

В Россию вернутся три модели Chevrolet, а Ravon покинет рынок

Что же касается марки Ravon, под которой на протяжении нескольких лет в России продавались седаны Nexia R3 и R4 (они же перелицованные Chevrolet Aveo и Cobalt), а также хэтчбек R2 (Chevrolet Spark), то она уйдет с рынка летом этого года.
Motor 06:23
Происшествия

Начальник полиции Москвы написал рапорт об отставке

Интерфакс 08:14
Политика

В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР

Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.
РИА Новости 06:35
Происшествия

В Омске мужчина на спор обезглавил человека

Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
РИА Новости 04:55
Здоровье

Два амбулаторных центра онкопомощи откроются в Тверской области

Известия 07:33
Футбол

Смолов отреагировал на дебютный гол за «Сельту»

Ранее сообщалось, что гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом».
RT на русском 01:39
Политика

США могут запретить поставки авиадвигателей в Китай

В администрации президента США обсуждается возможность запрета на поставки в Китай авиадвигателей LEAP-1C, которые производят совместно французская компания Safran и американская General Electric.
Хакасия-Информ 00:26
Политика

Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность

В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Взгляд.ру 07:21
Шоу-бизнес

Кира Шайн, победившая опухоль мозга, дала совет Анастасии Заворотнюк

Bimru.ru вчера в 10:45
Армия и оружие

Украину уличили в экспорте военной продукции в Россию

В августе 2014 года Украина установила запрет на экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения.
Lenta.ru 03:59
Политика

Лавров назвал условия проведения нового нормандского саммита

Новый саммит "нормандской четверки" может состояться после выполнения решений декабрьской встречи, пока особого прогресса нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
РИА Новости 06:11
Наука

Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию

В дальнейшем очагом коронавируса стал китайский город Ухань. С конца декабря 2019 года болезнью заразились больше 70 тысяч.
ToDay News Ufa 07:22
Финансы

Курс доллара снизился до 63,46 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10,75 копеек и составил 63,455 рубля.
ТАСС 02:22
Спорт

Непряева снялась со «Ски Тура» из-за здоровья

Российская лыжница Наталья Непряева снялась с многодневной гонки "Ски Тур" из-за проблем со здоровьем.
МК-Спорт 05:31
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Общество

Большой театр ответил на претензии Волочковой по поводу пенсии

Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на то, что в Большом театре ей не отдают трудовую книжку, поэтому она не может оформить пенсию.
Вести.Ru 07:34
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Футбол

Совет директоров «Зенита» одобрил аренду Кокорина в «Сочи»

Газета.Ru 08:16
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
Известия 05:24
Шоу-бизнес

Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков

31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Московский Комсомолец вчера в 02:48
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM вчера в 19:59
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета вчера в 05:25
Биатлон

Российский биатлонист Логинов «взял» вторую медаль за два дня

Накануне.Ru вчера в 12:30
Политика

МИД РФ предупредил россиян об опасности преследования со стороны США

МИД РФ предупредил граждан России, планирующих выезжать за рубеж, об опасности подвергнуться преследованиям со стороны США.
ТАСС 05:49
Происшествия

Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку

Предсмертную записку нашли при обыске в доме жителя Калининграда, устроившего стрельбу у рынка 15 февраля, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.
Интерфакс 07:10
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Известия вчера в 12:55
Кино

Умер грузинский режиссер Георгий Шенгелая

Piter.tv 06:02
Общество

Сбежавшую с карантина петербурженку суд вернул в больницу

Суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.
Газета.Ru 07:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное