Энергетика

МР7.руМР7.руМировые цены на нефть пошли вверх

На марку Brent цена выросла на 6,2%, на WTI подорожала на 9,6%. Цены на нефть маркерных сортов Brent и WTI. Об этом свидетельствуют данные мировых торгов.
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Июльские фьючерсы нефти Brent поднялись выше $27

Известиявчера в 22:45

Растут мировые цены на нефть

Эхо Москвы01:04

Цена нефти Brent поднялась выше $27 за баррель

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Цена июльского фьючерса нефти Brent поднялась выше $27 за баррель

ТАССвчера в 20:25

Цена нефти Brent поднялась выше $27

Коммерсантъвчера в 20:38

Нефть Brent ушла выше $27 за баррель

REGNUMвчера в 21:30

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже 30 апреля в 12:01 MSK составил $26.05 за баррель (+$1.82; +7.51%)

АК&Мвчера в 05:13
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Наука

Обнаружено новое средство от коронавируса

Ученые считают, что антитела, полученные от лам, можно будет использовать для защиты наиболее уязвимых перед коронавирусом групп населения: пенсионеров и людей, страдающих от хронических заболеваний.
РИА Новости вчера в 14:36
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Политика

Путин подписал указ о назначении Белоусова и.о. премьер-министра РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова и.о. премьер-министра.
Аргументы и Факты вчера в 13:02
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
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Политика

Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 14:05
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Футбол

Роналду стал третьим в рейтинге лучших пенальтистов

Третье место в списке занял их бывший одноклубник, а ныне игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду.
ГЛАС.RU 00:36
Общество

В Китае исчезают люди, написавшие правду о СOVID-19

Люди, которые без цензуры описывали происходившее в Китае во время вспышки эпидемии, исчезают бесследно, сообщает Quartz Так, 19 апреля были арестованы пекинец Цай Вэй и его жена, которые участвовали в одном из проектов на GitHub.
Новые Известия 29 апреля в 04:37
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Здоровье

В Саратовской области число заразившихся коронавирусом достигло 392

Лабораторные исследования подтвердили еще 33 случая заболевания коронавирусной инфекции в Саратовской области, 29 апреля сообщает региональный оперативный штаб.
ИА Красная Весна 29 апреля в 08:47
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Происшествия

В Тульской области нарушителей режима пропусков отправили в обсервацию

Накануне днем на трассе "Дон" в Тульской области был обнаружен микроавтобус, который пытался въехать на территорию региона, минуя контрольный пост.
Тульские новости 01:40
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Здоровье

У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус

Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 16:56
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Политика

Навальный согласился на дебаты с Захаровой

Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты.
REGNUM вчера в 19:34
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Авто

Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
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Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо

Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
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Навальный поддержал вратаря «Крыльев Советов» Фролова, критиковавшего власть

Политик Алексей Навальный прокомментировал скандал, возникший после того как голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов раскритиковал действия властей в условиях пандемии коронавируса.
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Ubisoft показала первые скриншоты Assassin’s Creed Valhalla

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Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
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В 60 регионах России ввели особый противопожарный режим

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В Москве перенесли сроки отключения горячей воды

Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
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Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

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Режиссеры «Джона Уика» Чад Стахелски и Дэвид Литч рассказали в интервью Collider о своей работе над четвертой «Матрицей».
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Экономика

Польшу попросили обосновать запрос документов на «Северный поток-2»

Москва, 29 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Компания «Газпром» попросила обосновать запрос Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) на документы по строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в финансовом отчете российской компании, опубликованном 29 апреля на официальном сайте.
REGNUM 29 апреля в 07:41
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Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом

Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, с 1 мая регион закрыл границы, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Энергетика

Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
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ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи

Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
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Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса

В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
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Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине

Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность.
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Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
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СК выявил ущерб на 7 млн при строительстве конгресс-холла в Челябинске

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту причинения особо крупного ущерба бюджету региона при строительстве конгресс-холла – следователи устанавливают должностных лиц заказчика, которых привлекут за халатность, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления.
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Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
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Общество

Режим самоизоляции отменен в 14 районах Красноярского края

Губернатор Александр Усс отменил ограничительные меры, ранее введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, в деревнях и поселках 14 районов края.
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