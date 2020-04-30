Энергетика

Газета.RuГазета.RuНефть Brent поднялась в цене выше $25 за баррель

Цены на нефть продолжают расти, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные торгов. Нефть Brent подорожала на 11,93% до $25,23 за баррель.
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Цены на нефть начали расти

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Нефть взяла передышку после быстрого роста

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«Американские горки» на рынке нефти: WTI растет на 14%, Brent - 4%

Интерфакс29 апреля в 00:38
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Украинские хакеры опубликовали в сети секретные документы ВСУ, пишут СМИ.
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Попова: «в России отмечен всплеск числа заразившихся коронавирусом»

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Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
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