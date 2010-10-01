В ходе торгов в среду, 29 апреля, цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%. По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.

Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%

Авто Новое поколение кроссовера Renault Kadjar получит гибридные моторы Моторную гамму нового Kadjar, помимо уже привычных бензиновых двигателей с турбонаддувом, наверняка представит гибридная силовая установка, состоящая из 1,6-литрового «атмосферника» и электромотора суммарной мощностью около 160 лошадиных сил. 2

Общество Маск объявил о распродаже имущества Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla. 190

Общество В Москве за сутки выздоровели 608 пациентов Накануне вечером в оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом сообщили, что в городе за сутки скончались еще 37 пациентов с новой инфекцией. 148

Происшествия При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик Сварщик погиб при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта. 40

Политика Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства. 2K

Здоровье Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая. 2,3K

Общество Москва удвоила число тестирований на коронавирус Число проводимых в Москве тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин. 22

Шоу-бизнес Андрей Макаревич женился в четвертый раз Как оказалось, музыкант сочетался браком еще в декабре, но эта новость осталась для СМИ тайной. Новую избранницу Макаревича зовут Эйнат. 26

Происшествия В Новосибирске от коронавируса погиб пятый человек Всего по состоянию на 19:00 пятницы, 1 мая, в Новосибирске и регионе обнаружено 526 пациентов с COVID-19. 17

Здоровье В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет «Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе. 152

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 8,9K

Политика Премьер РФ Мишустин заразился коронавирусом Глава кабмина РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом он доложил президенту Путину. 5,8K

Общество Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС. 1K

Общество 7 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии Сегодня, 1 мая, на своей странице в соцсети глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о выявлении семи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 1

Общество Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса «При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве. 689