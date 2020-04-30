Энергетика

Газета.RuГазета.RuНефть Brent поднялась в цене выше $25 за баррель

Цены на нефть продолжают расти, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные торгов. Нефть Brent подорожала на 11,93% до $25,23 за баррель.
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Цена нефти Brent поднялась выше $27 за баррель

News.ru20:56

Цена июльского фьючерса нефти Brent поднялась выше $27 за баррель

ТАСС20:25

Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

МИР 24вчера в 10:14

Цена на нефть Brent превысила $25 за баррель

Rambler News Service09:12

Котировки Brent и WTI уверенно повышаются

Росбалт08:11

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже 30 апреля в 12:01 MSK составил $26.05 за баррель (+$1.82; +7.51%)

АК&М05:13

Нефть Brent ушла выше $27 за баррель

REGNUM21:30
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:03, Ашберн

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