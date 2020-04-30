Энергетика
Газета.RuНефть Brent поднялась в цене выше $25 за баррель
Цены на нефть продолжают расти, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные торгов. Нефть Brent подорожала на 11,93% до $25,23 за баррель.
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Происшествия
В Бурятии выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 29 апреля 2020, 06:09 — REGNUM В Бурятии за последние сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 28 апреля в 23:09
Происшествия
Двух жертв перестрелки из мести зарезали в больнице Армении
Двух раненных в перестрелке в армянском городе Гавар зарезали из мести прямо в больничной палате, сообщает Sputnik Армения.
ФАН 28 апреля в 23:07
Общество
Кабмин выделит дополнительные средства на помощь россиянам за рубежом
"Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа", - сказал премьер.
ТАСС 05:03
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Общество
В Китае за сутки выявили 12 случаев заражения коронавирусом
В Китае за прошедшие 24 часа выявили 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, летальных исходов не зафиксировано.
RT на русском 21:40
Происшествия
Глава нижегородской ГИБДД найден мертвым
Начальник управления ГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
BFM.ru вчера в 12:17
Происшествия
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
Общество
Беглов призвал петербуржцев «не быть табуном, несущимся к обрыву»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал горожан соблюдать режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса.
РИА Новости 18:30
Общество
В США успешно провели новые испытания лайнера Boeing 777X
Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X успешно совершил новый испытательный полет над американским штатом Вашингтон.
ТАСС 21:32
Здоровье
Врач рассказала, кто попадает в реанимацию с COVID-19
Врач одного из столичных медучреждений, предназначенного для пациентов с пневмонией или подтвержденным COVID-19, рассказала в беседе с "Вечерней Москвой" о том, какие категории больных попадают в реанимацию.
РИА Новости 19:39
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 28 апреля в 04:25
Кино
Умер индийский актер Риши Капур
30 апреля в клинике в индийском Мумбаи на 68 году жизни умер болливудский актер Риши Капур, передает телеканал NDTV.
Полит.ру 04:14
Экономика
QR-код рубль бережет: ритейлеры готовы делать скидки при оплате по СБП
В письме Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ в Центробанк отмечается, что компании ежегодно проводят сотни миллионов трансакций с помощью банковских карт, а затраты на проведение платежей исчисляются сотнями миллиардов рублей.
Известия 27 апреля в 17:01
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Ведомости 13:14
Космос
Совет РАН по космосу одобрил создание многоразовой ракеты в России
Совет Российской академии наук (РАН) по космосу одобрил предложенную Роскосмосом линейку новых ракет, в том числе и работы по созданию многоразовых ракет, которые сейчас использует американская компания SpaceX Илона Маска.
Комсомольская правда 20:49
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости 17:57
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 13:18
Общество
Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно
«Разведывательное сообщество согласно с широким консенсусом ученых, что вирус COVID-19 не был создан человеком и не был генетически модифицирован»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ 18:37
Кино
Актёра Яна Цапника превратили в Клинта Бартона из «Мстителей»
В Сети появилось забавное видео, в котором российского актёра Яна Цапника превратили в Соколиного Глаза из "Мстителей".
Газета Metro 09:15
Политика
США хотят не допустить возможности покупки Ираном российского оружия
США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 19:58
Общество
В мае в Алтайском крае изменится график выплаты пенсий
В связи с предстоящими майскими праздничными и выходными днями график доставки майских пенсий и других социальных выплат через отделения «Почты России» будет скорректирован с учетом режима работы почтового ведомства.
НИА-Федерация 04:43
Здоровье
Инкубационный период коронавируса может достигать трех недель
Инкубационный период заражения COVID-19 может достигать трех недель.
ФАН 16:38
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 02:16
Киберспорт
Epic Prime League: Virtus.pro разгромили B8
Virtus.pro разгромили команду B8 в рамках группового этапа на Epic Prime League Season 1. Встреча завершилась со счетом 2-0 в пользу коллектива Алексея «Solo» Березина.
Inc-news.ru 28 апреля в 16:05
Армия и оружие
Сирия отразила удары израильских вертолетов
Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
Известия 18:58
Общество
40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области
По информации оперативного штаба на 12:00, четверга, 30 апреля на территории Самарской области подтверждены еще 40 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com 04:02
Общество
Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»
На кадрах солдаты заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Говорит Москва 08:56