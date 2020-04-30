Цены на нефть продолжают расти, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные торгов. Нефть Brent подорожала на 11,93% до $25,23 за баррель.

Нефть Brent поднялась в цене выше $25 за баррель

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