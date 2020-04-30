Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
В ходе торгов в среду, 29 апреля, цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%. По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
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Навальный согласился на дебаты с Захаровой
Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты.
REGNUM 19:34
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Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
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Обнаружено новое средство от коронавируса
Ученые считают, что антитела, полученные от лам, можно будет использовать для защиты наиболее уязвимых перед коронавирусом групп населения: пенсионеров и людей, страдающих от хронических заболеваний.
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Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
Экономика
Стало понятно, как подать заявку на субсидию для зарплат сотрудникам в электронном виде
Форма заявления приведена в приложении к постановлению; в электронном виде по ТКС или через личный кабинет.
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В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
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Трамп выдвинул ультиматум Саудовской Аравии
В телефонном звонке 2 апреля Трамп сказал наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, что если Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не начнет сокращать добычу нефти, он не сможет помешать законодателям принять закон о выводе американских войск из королевства, сообщили четыре источника, знакомые с этим вопросом.
Вести.Ru 08:30
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В храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением Путина
Информация об оформлении внутреннего убранства главного храма Вооруженных сил РФ с использованием фрагментов, на которых изобразили российского президента и нескольких других руководителей государства, появилась ранее.
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Армия и оружие
Иран отослал США в историю: Персидский залив назван нашим именем
«США должны отказаться от своих заговоров против иранского народа, именем которого называется этот залив и который защищал его на протяжении всей своей истории», — сказал Роухани, передаёт новостное агентство Mehr.
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Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
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Пентагон приостановил финансирование проектов по «сдерживанию России»
Глава Пентагона Марк Эспер распорядился перенаправить средства, предназначенные для финансирования направленных против России проектов в Европе, на строительство стены на границе с Мексикой.
Наша версия вчера в 09:11
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию
Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
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Происшествия
В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью
Житель Благовещенска, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы и заразил все свою семью, сообщает правительство Амурской области.
РИА Новости 05:41
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Россияне могут стать владельцами ноутбуков Acer по подписке
Самая доступная модель ноутбука от Acer ежемесячно обойдется в 990 рублей, причем договор оформляется на 18 месяцев, а по его истечении клиент может выкупить ноутбук или вернуть его компании и оформить подписку на другую модель.
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Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев
Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 02:24
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Курс рубля в апреле вырос более чем на 5%
Рубль в апреле вырос на 5,3% к доллару и на 6,2% к евро, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Московской биржи.
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Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости 17:57
Технологии
В США успешно провели новые испытания лайнера Boeing 777X
Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X успешно совершил новый испытательный полет над американским штатом Вашингтон.
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Шоу-бизнес
Жигунова уличили в романе с копией Заворотнюк
Актеру Сергею Жигунову приписывают роман с журналисткой Викторией Ворожбит, передает "Стархит".
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В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
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Максим Галкин продемонстрировал кулинарные таланты Пугачевой
Максим Галкин выложил видео, на котором запечатлен результат труда Аллы Пугачевой - домляма (узбекское блюдо из баранины, картофеля, моркови и молодой капусты).
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Core i9-10900K от Intel потребляет убийственные 250 Вт
В Сети появились данные о реальном TDP процессоров Intel 10-го поколения, при этом выяснилось, что «середнячок» 10600К «кушает» на 23 Вт больше, чем самый прожорливый CPU 9-го поколения – 9900KS.
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Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings 10:36
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Заразившимся медикам на Ставрополье выплатят до одного миллиона рублей
В Ставропольском крае медикам, заразившимся коронавирусной инфекцией на работе, могут выплатить до миллиона рублей в зависимости от степени вреда здоровью, сообщает пресс-служба губернатора.
Аргументы и Факты - Ставрополь вчера в 08:47
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Власти США за месяц сократили нефтедобычу на 1 млн баррелей в сутки
Снижение добычи природного ресурса в США за последний месяц достигло 8% и составило около 1 миллиона баррелей в сутки, сообщило управление энергетической информации (EIA) американского министерства энергетики.
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Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
ТАСС вчера в 09:01
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Сирия отразила удары израильских вертолетов
Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
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Армия и оружие
Германия и Франция совместно создают новый танк
Перспективные машины должны будут заменить в вооружённых силах Франции и бундесвере французские танки Leclerc и немецкие Leopard 2. Рассчитывается, что новая боевая машина будет готова к середине 30-х годов.
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