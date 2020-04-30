Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки WTI выросла почти на 25%

В ходе торгов в среду, 29 апреля, цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%. По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
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Цена нефти Brent поднялась выше $27

Коммерсантъ20:38

Цена нефти Brent поднялась выше $27 за баррель

News.ru20:56

Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

МИР 24вчера в 10:14

Цена на нефть Brent превысила $25 за баррель

Rambler News Service09:12

Котировки Brent и WTI уверенно повышаются

Росбалт08:11

Цена июльского фьючерса нефти Brent поднялась выше $27 за баррель

ТАСС20:25

«Американские горки» на рынке нефти: WTI растет на 14%, Brent - 4%

Интерфаксвчера в 00:38
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Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты.
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Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

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Стало понятно, как подать заявку на субсидию для зарплат сотрудникам в электронном виде

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В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
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В телефонном звонке 2 апреля Трамп сказал наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, что если Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не начнет сокращать добычу нефти, он не сможет помешать законодателям принять закон о выводе американских войск из королевства, сообщили четыре источника, знакомые с этим вопросом.
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Пентагон приостановил финансирование проектов по «сдерживанию России»

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ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
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В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью

Житель Благовещенска, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы и заразил все свою семью, сообщает правительство Амурской области.
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Россияне могут стать владельцами ноутбуков Acer по подписке

Самая доступная модель ноутбука от Acer ежемесячно обойдется в 990 рублей, причем договор оформляется на 18 месяцев, а по его истечении клиент может выкупить ноутбук или вернуть его компании и оформить подписку на другую модель.
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Курс рубля в апреле вырос более чем на 5%

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Умерла солистка группы «Фристайл»

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Заразившимся медикам на Ставрополье выплатят до одного миллиона рублей

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Власти США за месяц сократили нефтедобычу на 1 млн баррелей в сутки

Снижение добычи природного ресурса в США за последний месяц достигло 8% и составило около 1 миллиона баррелей в сутки, сообщило управление энергетической информации (EIA) американского министерства энергетики.
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