Энергетика
Газета.RuНефть Brent поднялась в цене выше $25 за баррель
Цены на нефть продолжают расти, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные торгов. Нефть Brent подорожала на 11,93% до $25,23 за баррель.
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Транспорт
Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки
Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК вчера в 16:09
Общество
Медицинские маски назвали потенциальным источником опасности
Медицинские маски могут нанести урон здоровью человека совершенно неожиданным образом.
РИА Новости вчера в 19:02
Общество
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:47
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Интерфакс вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева попала в больницу
ТАСС вчера в 16:45
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 30 апреля в 13:36
Здоровье
Проценко рассказал о значении выхода на плато по COVID-19
Московские врачи уверены, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусом.
Известия вчера в 12:40
Хоккей
Омский «Авангард» покинули 10 игроков
1 мая открылся трансферный рынок КХЛ, и пресс-служба ХК "Авангард" сообщила об изменениях в составе.
12 Канал Омск вчера в 05:05
Общество
Белый дом запретил главному инфекционисту давать показания в конгрессе
Белый дом запретил главе Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания в конгрессе, заявил представитель комитета по ассигнованиям в палате Ивэн Холландер.
РИА Новости вчера в 18:52
Происшествия
В Саратовской области в интернате умерла женщина с COVID-19
В Саратовской области в психоневрологическом интернате в селе Черкасском от коронавирусной инфекции умерла пожилая женщина, инфицированная COVID-19.
Российская газета 30 апреля в 10:22
Политика
ООН призвала собрать $69 млн для борьбы с коронавирусом на Украине
"План по борьбе с коронавирусом на Украине рассчитан на $69 млн, которые необходимо собрать для оказания помощи более 2 млн человек до конца года", - информировал он.
ТАСС вчера в 15:22
Происшествия
В Хакасии за сутки 25 человек заразились коронавирусом
Еще 25 человек заразились коронавирусом за сутки в Хакасии, общее число заболевших выросло до 257 человек, сообщил в своем Instagram глава республики Валентин Коновалов.
РИА Новости 30 апреля в 22:37
Общество
Фото: Кошка сама принесла котенка в больницу и получила помощь
Bored Panda Кошка сама принесла котенка в больницу в турецком Стамбуле.
РЕН ТВ вчера в 09:16
Экономика
МВФ выделит Грузии $200 млн на борьбу с коронавирусом
Международный валютный фонд (МВФ) решил выделить Грузии около $200 млн в рамках программы помощи на борьбу с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:58
Экономика
Всемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с коронавирусом
Всемирный банк принял решение выделить Украине $150 млн в рамках помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило украинское Министерство финансов.
RT на русском вчера в 06:42
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Собеседник 30 апреля в 03:42
Наука
Найдено природное средство от похмелья
Экстракты некоторых растений способны облегчить недомогание, связанное с чрезмерным употреблением алкогольных напитков, выяснили немецкие ученые из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга.
РИА Новости вчера в 16:22
Здоровье
В Великобритании выяснили, кто чаще умирает от коронавируса
Самая высокая летальность, как выяснили британские исследователи, фиксируется среди чернокожих выходцев из Карибского региона.
Planet Today вчера в 03:09
Политика
Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 вчера в 01:13
Политика
Премьер РФ Мишустин заразился коронавирусом
Глава кабмина РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом он доложил президенту Путину.
Полит.ру 30 апреля в 12:50
Общество
Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову
RT на русском вчера в 10:33
Политика
Посол Украины отказался возлагать цветы в Берлине с послом России
Посол Украины в Германии отказался от приглашения властей Берлина возложить цветы вместе с послом России по случаю 75-летия Победы.
РИА Новости вчера в 14:04
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Политика
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ вчера в 14:45
Кино
Disney собирается выпустить ремейк мультфильма «Геркулес»
Американская кинокомпания Disney собирается выпустить ремейк одного из самых популярных мультфильмов 1990-х годов.
Актуальные Новости вчера в 01:43
Общество
Названы необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи
В случае экстренной госпитализации в связи с коронавирусом с собой следует захватить предметы личной гигиены и гаджеты.
Lenta.ru вчера в 23:43
Политика
Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине
Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность.
Gazeta.SPb 30 апреля в 17:05
Происшествия
В Сочи оштрафован местный житель, устроивший скандал полицейским
Сочи, Краснодарский край, 1 мая 2020, 18:26 — REGNUM Мужчина, устроивший на улице скандал и накричавший на сотрудников полиции, оштрафован за нарушение режима самоизоляции в городе Сочи Краснодарского края.
REGNUM вчера в 11:26
Общество
Глава Роспотребнадзора объяснила, с чего начнется отмена самоизоляции
В интервью корреспонденту ТАСС Анна Попова еще раз уточнила, что говорить о постепенном снижении ограничительных мер можно будет только после того, как ежедневное число зараженных начнет уменьшаться.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 08:04
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24