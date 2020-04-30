Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
В ходе торгов в среду, 29 апреля, цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%. По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:41, Ашберн
Комментарии
Общество
Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса
В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
РИА Новости 18:56
Политика
Трамп заявил, что США могут ввести новые пошлины на товары из Китая
Американская администрация потенциально способна ввести дополнительные пошлины на товары из КНР из-за распространения нового коронавируса, не хотела бы использовать в связи с этим отказ от своих долговых обязательств перед Пекином.
ТАСС 18:06
Авто
12% россиян решили купить отечественный автомобиль вместо иномарки
Автоновости дня 04:10
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
Здоровье
14 новых заражений коронавирусом выявили в Алтайском крае
Оперативный штаб сообщил во вторник, 28 апреля о 14 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае.
Kursk.com 28 апреля в 01:59
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц
Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
Происшествия
Чиновников заподозрили в поджоге леса под Иркутском
DixiNews вчера в 11:30
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошную недвижимость в США
У известной российской телеведущей и врача Елены Малышевой нашли недвижимость в США общей стоимостью 10 млн долларов.
Московский Комсомолец 05:45
Экономика
Титов пожаловался Путину на недостаточную поддержку бизнеса
Бизнес в российских регионах не может воспользоваться мерами поддержки, которые принимаются на федеральном уровне, показал проведенный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым мониторинг.
Газета.Ru 16:39
Политика
США решили экономически наказать Китай за коронавирус
Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает планы наказания Китая эконмическими методами за сокрытие правды о коронавирусе.
РБК 20:43
Политика
В храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением Путина
Информация об оформлении внутреннего убранства главного храма Вооруженных сил РФ с использованием фрагментов, на которых изобразили российского президента и нескольких других руководителей государства, появилась ранее.
REGNUM 19:12
Общество
Пассажира с неподтвержденным коронавирусом сняли с рейса на Сахалин
Сегодня утром во Владивостоке предполетную проверку прошли 55 человек, одного из них сняли с рейса — тестирование показало положительный анализ.
Сахалин.Инфо 19:24
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь вчера в 03:28
Наука
Новый тест обнаруживает антитела к SARS-CoV-2 за 10 минут
Ученые из Китая представили новый тест на антитела к SARS-CoV-2, который может оказаться эффективным инструментом для массового тестирования людей.
Хайтек+ 07:06
Общество
Психолог назвала способ перестать много есть на самоизоляции
Клинический психолог и специалист по коррекции пищевого поведения Варвара Зародина поделилась способом перестать постоянно думать о еде.
ТК Звезда 20:13
Армия и оружие
Сирия отразила удары израильских вертолетов
Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
Известия 18:58
Финансы
Прибыль Сбербанка снизилась вдвое из-за подготовки к кризису
Согласно МСФО 9 часть кредитов отражается в отчетности по справедливой стоимости через прибыли или убытки, отрицательная переоценка таких кредитов, связанная с изменением их качества, составила еще 29,1 млрд руб.
Ведомости 08:17
Общество
Украина ввела спецпошлины на российский уголь
С 1 мая на Украине вступают в силу спецпошлины в размере 65% на импорт российского угля. Решение принято «для защиты внутреннего рынка».
Известия 20:18
Политика
Инцидент в районе Парасельских островов: Китай испытывает решимость США
Что на самом деле произошло между американским эсминцем USS Barry (DDG-52) и китайскими военными кораблями в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море, неясно.
Евразия Daily 10:47
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня 11:45
Культура
Вышел трейлер документалки о корейской группе BTS
В YouTube опубликован трейлер документального фильма о популярной группе BTS из Южной Кореи. Фильм получил название Break the silence.
Культуромания 02:06
Общество
«Газпром» оставит на Чаянде взбунтовавшихся вахтовиков
Вахтовые рабочие, которые находятся на Чаяндинском месторождении "Газпрома" в Якутии, останутся на рабочем месте.
Труд вчера в 04:47
Авто
УАЗ запустил сервис онлайн-продажи автомобилей
УАЗ запустил сервис онлайн-продажи автомобилей, позволяющий избегать личного посещения автосалона.
Tvoe-avto.com 06:36
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости 19:50
Спорт
Mafia III, F1 2019 и Squad — семь игр в Steam станут временно бесплатными
30 апреля в 20:00 мск у семи игр в магазине Steam, включая Mafia III, F1 2019 и Squad, начнется период, во время которого их можно будет опробовать бесплатно.
CyberSport.ru 03:09
Космос
Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 28 апреля в 01:12
Наука
Терагерцовый лазер помог снять спектр тримера воды в области низких частот
Ученые под руководством Мартины Хавенит (Martina Havenith) из Рурского университета в Бохуме смогли этим методом получить спектры тримера воды в более низкочастотной области (от 70 до 620 обратных сантиметров), получив информацию об энергиях трансляционных и либрационных мод в плоскости кластера и вне ее.
N+1 02:35
Игры
Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC
Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
NewInform 28 апреля в 08:22