В среду, 29 апреля, июньский фьючерс на WTI вырос на 14% ($1,70) — до $14,04 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX). Отметим, что накануне цены падали почти на 20% и поднимались на 6%. На сегодняшний день идут в рост фьючерсы на WTI и Brent.

Цены на нефть Brent и WTI пошли в рост

Происшествия В Венесуэле 41 человек погиб при попытке заключенных сбежать из тюрьмы В результате погиб 41 человек и более 50 пострадали, сообщает El Nacional со ссылкой на полицию.

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 8,9K

Финансы Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года. 48

Общество Собянин назвал реальный процент зараженных коронавирусом в Москве В Москве коронавирусом заражены около 2% от общего количества жителей города, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге в субботу, 2 мая. 120

Футбол Футбольный клуб «Химки» вышел в Российскую Премьер-лигу На собрании Футбольной Национальной Лиги, прошедшем в онлайн-формате, большинством голосов было принято решение о досрочном завершении сезона 2019/2020, по его итогам клуб «Химки» получил право выйти в высший российский футбольный дивизион, Российскую Премьер-лигу, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области. 3

Общество Выявляемость коронавируса в Москве стала в разы лучше По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.

Гаджеты Xiaomi обвинили в слежке за пользователями смартфонов Расследование, которое заставит задуматься многих владельцев смартфонов Xiaomi и Redmi, провел специалист по безопасности Габриэль Кирлиг, сообщает Forbes. 49

Общество Названы наиболее зараженные коронавирусом города в Подмосковье Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в Подмосковье назвал городские округа с наибольшим числом зараженных коронавирусом жителей. 730

Футбол Матыцин рассказал, при каких условиях ЧР по футболу может быть доигран Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал РИА Новости, при соблюдении каких условий со стороны Российского футбольного союза возможна доигровка чемпионата России без зрителей.

Шоу-бизнес Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет. 128

Здоровье Коронавирусом заболели более 100 человек в Ростовской области На 1 мая число заболевших в Ростовской области достигло 1026 человек, из них 98 человек выздоровели, 9 — скончались. 324

Здоровье Врач прокомментировал ситуацию с коронавирусом Главный врач Городской клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина Денис Гусев прокомментировал ситуацию с коронавирусом. 18

Политика Попова: Мишустин всё время находится на связи Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, всё время находится на связи. 70