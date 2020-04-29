Энергетика
Русская ПланетаЦены на нефть растут в ожидании повышения спроса
30 апреля цены на нефть устремились в верх в ожидании повышения спроса, который должен последовать за снятием ограничений в связи с коронавирусом. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 13.6%, с $2.05 до $17.11 за баррель.
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