Энергетика
Экономика сегодняНефть Brent поднялась выше $27 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, поставленной в июле текущего года, в результате торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,15% - до $27,58 за баррель. Об этом свидетельствуют статистические данные торгов на 03:15 по Москве.
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В одну из поликлиник турецкого города Стамбул кошка принесла больного котенка, зажав его в зубах.
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Губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв подписал постановление, предусматривающее введение на территории Подмосковья масочного режима.
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Сергей Жигунов заявил, что споров о разделе имущества с женой не будет
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В РПЦ выступили против изображения Сталина в храме Вооружённых сил
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией.
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Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России
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Президиум Ханты-Мансийского отделения «Единой России» принял решение исключить депутата думы города Югорска Владимира Бендуса из партии за конфликт с журналистом одного из региональных изданий.
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В Ленинградской области ликвидировали пожар на пилораме
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Марсоход Curiosity может прекратить работу из-за финансовых проблем NASA
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«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
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В США создали тест, выявляющий еще не заразных носителей коронавируса
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
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На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
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