Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняНефть Brent поднялась выше $27 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, поставленной в июле текущего года, в результате торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,15% - до $27,58 за баррель. Об этом свидетельствуют статистические данные торгов на 03:15 по Москве.
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Нефть взяла передышку после быстрого роста

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В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
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В одну из поликлиник турецкого города Стамбул кошка принесла больного котенка, зажав его в зубах.
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В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом

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Власти объяснили рост случаев COVID-19 в Москве

Рост выявления случаев заражения COVID-19 в Москве связан с увеличением количества референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус.
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Сергей Жигунов заявил, что споров о разделе имущества с женой не будет

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Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России

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На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной

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