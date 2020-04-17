Энергетика
REGNUMНефть Brent поднялась выше $28, WTI зависла на $18 за баррель
Июньские фьючерсы Brent выросли в цене на 30 центов (1,08%), до $28,12 за баррель. Диапазон марки — от $27,59 до $28,91 за баррель. Майские фьючерсы WTI подешевели на $1,60 (8,05%), до $18,27 за баррель.
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Цены на нефть начали меняться: в России сделали заявление о «дефолте, как в 1998 году»
Российский Диалог05:03
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 17:17, Ашберн
Комментарии
Общество
В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом
Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки.
ТАСС 16:37
Общество
Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров
Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 15:10
Общество
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Общество
Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru 16:41
Общество
Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам
Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
Общество
Росавиация согласовала график вывозных рейсов до 21 апреля
Павел Бедняков / Известия Росавиация в рамках рабочей группы, координирующей возвращение граждан РФ из-за рубежа, сформировала график вывозных рейсов до 21 апреля.
РЕН ТВ 16:54
Общество
Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Лауреат Нобелевской премии 2008 года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение.
Известия 14:17
Здоровье
Названы три смертельно опасных фактора при коронавирусе
Главный врач Англии Крис Уитти назвал три смертельно опасных фактора при коронавирусе. Видео его выступления опубликовано на YouTube.
Lenta.ru 16:55
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в мире превысило 150 тысяч
По данным Университета, число заразившихся в мире составляет 2 214 861. Выздоровели от коронавируса 564 525 человек.
Эхо Москвы 15:16
Политика
Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников
Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера.
РБК 16:05
Религия
В РПЦ констатировали сложную ситуацию из-за сокращения пожертвований
Начальник синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что РПЦ находится в сложной ситуации из-за сокращения пожертвований.
Газета.Ru 07:51
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Экономика
В список системообразующих предприятий войдёт примерно тысяча компаний
Общее число системообразующих компаний по всем отраслевым спискам может составить 1000 - 1100 предприятий, оценил количество 17 апреля министр экономического развития России Максим Решетинков в интервью телеканалу РБК-ТВ.
Фонтанка.Ру 14:05
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
Шоу-бизнес
Умерла звезда советского кино Евгения Уралова
На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов.
Российская газета 07:51
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
Политика
Зеленский посоветовал украинцам думать о том, чтобы выжить
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации, когда страна борется с распространением коронавируса COVID-19, гражданам нужно думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить.
РИА Новости 16:16
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Общество
Астронавты о возвращении с МКС: вернулись «на другую планету»
На Земле астронавтов НАСА Джессику Меир, Эндрю Моргана и космонавта Олега Скрипочку встретили спасатели и врачи в противоэпидемическом снаряжении.
ИА Красная Весна 15:59
Политика
Зеленский поставил Донбассу условие проведения выборов
Киев, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Киев не санкционирует выборы в Донбассе, пока не вернёт себе контроль над границей с РФ, заявил 17 апреля украинский президент Владимир Зеленский, передаёт kanalukraina.tv.
REGNUM 16:52
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.26. Изменили атрибуты и награды золотом
Вечером 17 апреля разработчики выпустили патч 7.26 для Dota 2. В нём переработали атрибуты героев и сократили награды золотом за серии убийств и в целом.
Dota2.ru 16:46
Здоровье
В Петербурге из-за коронавируса госпитализировали 137 медработников
В Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге госпитализировали 137 медицинских работников, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» главврач Денис Гусев.
РБК 14:17
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Кино
Чулпан Хаматова получает оскорбления и проклятия за роль Зулейхи
Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления в свой адрес, которые она начала получать после выхода сериала "Зулейха открывает глаза", где она сыграла главную роль.
ИА InterMedia вчера в 08:37