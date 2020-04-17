Июньские фьючерсы Brent выросли в цене на 30 центов (1,08%), до $28,12 за баррель. Диапазон марки — от $27,59 до $28,91 за баррель. Майские фьючерсы WTI подешевели на $1,60 (8,05%), до $18,27 за баррель.

Нефть Brent поднялась выше $28, WTI зависла на $18 за баррель

Общество Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения. 364

Общество Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 510

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,2K

Общество Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его. 1,7K

Общество Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин. 1,6K

Общество Росавиация согласовала график вывозных рейсов до 21 апреля Павел Бедняков / Известия Росавиация в рамках рабочей группы, координирующей возвращение граждан РФ из-за рубежа, сформировала график вывозных рейсов до 21 апреля.

Здоровье Названы три смертельно опасных фактора при коронавирусе Главный врач Англии Крис Уитти назвал три смертельно опасных фактора при коронавирусе. Видео его выступления опубликовано на YouTube. 3

Общество Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода. 715

Общество Число умерших пациентов с коронавирусом в мире превысило 150 тысяч По данным Университета, число заразившихся в мире составляет 2 214 861. Выздоровели от коронавируса 564 525 человек.

Политика Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера. 111

Религия В РПЦ констатировали сложную ситуацию из-за сокращения пожертвований Начальник синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что РПЦ находится в сложной ситуации из-за сокращения пожертвований. 6

Экономика ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. 809

Экономика В список системообразующих предприятий войдёт примерно тысяча компаний Общее число системообразующих компаний по всем отраслевым спискам может составить 1000 - 1100 предприятий, оценил количество 17 апреля министр экономического развития России Максим Решетинков в интервью телеканалу РБК-ТВ. 1

Шоу-бизнес Умерла звезда советского кино Евгения Уралова На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов. 5

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 511

Общество В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти. 215

Политика Зеленский посоветовал украинцам думать о том, чтобы выжить Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации, когда страна борется с распространением коронавируса COVID-19, гражданам нужно думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить. 2

Общество Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели. 1,3K

Политика Зеленский поставил Донбассу условие проведения выборов Киев, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Киев не санкционирует выборы в Донбассе, пока не вернёт себе контроль над границей с РФ, заявил 17 апреля украинский президент Владимир Зеленский, передаёт kanalukraina.tv.

Киберспорт В Dota 2 вышел патч 7.26. Изменили атрибуты и награды золотом Вечером 17 апреля разработчики выпустили патч 7.26 для Dota 2. В нём переработали атрибуты героев и сократили награды золотом за серии убийств и в целом.