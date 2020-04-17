Энергетика

REGNUMREGNUMНефть Brent поднялась выше $28, WTI зависла на $18 за баррель

Июньские фьючерсы Brent выросли в цене на 30 центов (1,08%), до $28,12 за баррель. Диапазон марки — от $27,59 до $28,91 за баррель. Майские фьючерсы WTI подешевели на $1,60 (8,05%), до $18,27 за баррель.
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