Энергетика
РЕН ТВНефть Brent поднялась выше $70 на фоне напряжения на Ближнем Востоке
Баррель нефти Brent первые поднялся выше 70 долларов с 22 мая 2019 года. Согласно данным лондонской биржи ICE, по итогам торгов стоимость фьючерса Brent с поставкой в марте преодолела отметку в 70 долларов за баррель.
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с чего всё началось
По ходу торгов в Лондоне стоимость барреля Brent около 4:15 мск достигала отметки в $70,16, что на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня, следует из данных Investing.com.РБКвчера в 20:46
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Общество
Брэда Питта и Дженнифер Энистон рассадят на «Золотом глобусе»
Экономика
Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения
В этом году федеральный бюджет профинансирует работы на 35,5 миллиардов рублей, в 2021 году - еще на 29,54 миллиарда и в 2022 году - на 30,5 миллиардов рублей.
Политика
Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.
Армия и оружие
Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны
Власти Ирака начали готовить механизм вывода американских войск, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс рубля снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Хоккей
Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады (3:4) в финале МЧМ-2020 поделился мнением о развитии хоккея в стране.
Происшествия
СК выяснил, что детей в Приморье ранили из ружья двое подростков
Правоохранители установили, что стрельбу из пневматического ружья в Приморье, где пострадали два ребенка, открыли двое подростков, сообщает региональное СУСК РФ.
Авто
«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей
«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Экономика
«Автор пенсионной реформы» подвел ее первые итоги
Экономиста Владимира Назарова, директора научно-исследовательского финансового института Минфина, многие именуют «автором пенсионной реформы».
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Общество
Прощание с онкологом Андреем Павленко пройдёт 6 января
Прощание с хирургом-онкологом Андреем Павленко, скончавшимся после длительной борьбы с раком желудка, состоится 6 января в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.
Происшествия
ДТП в Тюменской области: два человека погибли, семь пострадали
В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что в результате происшествия два человека погибли.
Культура
Скончался народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался в одной из столичных клиник.
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Энергетика
На белорусском НПЗ «Нафтан» началась переработка нефти из России
Белорусский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Нафтан» начал переработку российской нефти при сохранении минимальной загрузки завода.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов заявил, что Анастасия Костенко носит его вещи
Российский футболист Дмитрий Тарасов сообщил поклонникам, что его супруга Анастасия Костенко, находящаяся на последнем месяце беременности, носит его вещи.
Армия и оружие
Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан призвал США не злоупотреблять военной силой в Ближневосточном регионе и вернуться на путь диалога и переговоров.
Происшествия
Сбежавший из части в Забайкалье срочник сдался полиции
Солдат-срочник Артур Хакимов, покинувший 3 января воинскую часть в Забайкальском крае, добровольно пришел в полицию, сообщили РИА Новости в Линейном отделе МВД на станции Ачинск Красноярского края.
Общество
Траньков прокомментировал слова Авербуха о гонорарах фигуристов
Ранее Авербух рассказал, что гонорар фигуристов за участие в ледовых шоу составляет около 150-200 тысяч рублей за один выход.
Энергетика
Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в Тульской области
Три человека погибли в городе Узловая Тульской области во время пожара, произошедшего в понедельник в одной из квартир жилого дома.
Политика
Вашингтон оказывал давление на Нидерланды с целью запрета на продажу технологий Китаю
Администрация президента США Дональда Трампа развернула в своё время широкую кампанию с целью заставить Нидерланды заблокировать продажу технологий производства чипов в Китай.
Общество
Россиян предупредили о пробуждении мошенников
В Сбербанке заявили о пробуждении телефонных мошенников к концу новогодних каникул. Об исследовании кредитной организации сообщает ТАСС.
Кино
«Холодное сердце 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории
Происшествия