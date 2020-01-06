с чего всё началось

Баррель нефти Brent первые поднялся выше 70 долларов с 22 мая 2019 года. Согласно данным лондонской биржи ICE, по итогам торгов стоимость фьючерса Brent с поставкой в марте преодолела отметку в 70 долларов за баррель.

Нефть Brent поднялась выше $70 на фоне напряжения на Ближнем Востоке

Экономика Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения В этом году федеральный бюджет профинансирует работы на 35,5 миллиардов рублей, в 2021 году - еще на 29,54 миллиарда и в 2022 году - на 30,5 миллиардов рублей.

Политика Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.

Армия и оружие WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Политика Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.

Происшествия В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.

Происшествия Сбежавший из части в Забайкалье срочник сдался полиции Солдат-срочник Артур Хакимов, покинувший 3 января воинскую часть в Забайкальском крае, добровольно пришел в полицию, сообщили РИА Новости в Линейном отделе МВД на станции Ачинск Красноярского края.

Общество Траньков прокомментировал слова Авербуха о гонорарах фигуристов Ранее Авербух рассказал, что гонорар фигуристов за участие в ледовых шоу составляет около 150-200 тысяч рублей за один выход.

Энергетика Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.

Происшествия Три человека погибли при пожаре в Тульской области Три человека погибли в городе Узловая Тульской области во время пожара, произошедшего в понедельник в одной из квартир жилого дома.