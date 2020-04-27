Энергетика
Моя Москва.онлайнНефть Brent поднялась выше 25 долларов за баррель
Получается, что она выросла на 0,93%, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 02:54 мск цена на нефть марки Brent возросла до 25,04 долларов за июль. При этом июньский фьючерс стоит 21,64 доллара за баррель.
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