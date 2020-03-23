Энергетика

ТАССТАССЦена на нефть Brent превысила $30

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,04% - до $30,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 00:59 мск в четверг.
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Цена нефти Brent превысила $30 за баррель

Национальная служба новостейвчера в 17:59

Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

RT на русскомвчера в 18:52

Стоимость нефти Brent превысила $30 впервые в третьей декаде марта

REGNUMвчера в 20:12

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель на лондонской бирже ICE

РИА Новости02:16

Цена на нефть Brent превысила $30

ТАССвчера в 18:20

Цена на нефть марки Brent составила $26,3 за баррель

Мойка7823 марта в 02:17

Цены на нефть опускались ниже отметки 25 долларов

Московский Комсомолец22 марта в 22:45
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Официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай рассказала журналистам, почему президент страны Эмманюэль Макрон посещает медицинские учреждения или, например, приют для бездомных, без медицинской маски.
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Кличко заявил о готовности Зеленского отменить приказ о VIP-палатах

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Коронавирус в Ивановской области выявили еще у троих граждан.
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У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
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Общество

В ВОЗ назвали меры России по борьбе с коронавирусом замечательными

Россия применяет целый комплекс мер по борьбе с коронавирусом с первого дня, когда Китай направил уведомление во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), применяемые меры можно назвать замечательными.
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Общество

Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение

Правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.
RT на русском 01:24
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La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
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Более 500 человек привлекли к ответственности за нарушение карантина

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РЕН ТВ 09:22
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Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
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Экономика

Доходы по вкладам обложат налогом

Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.
Московская газета вчера в 11:43
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Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
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Общество

Рестораны и кафе временно закроют в Петербурге

С 28 марта по 5 апреля в городе будут закрыты для посетителей практически все заведения общепита.
News.ru 08:56
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Газета.Ru 08:25
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Задела за живое: Степаненко заставила сильно нервничать Петросяна

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Умерла народная актриса Инна Макарова

Советская актриса ушла из жизни на 94-м году жизни. Не стало известной народной артистки СССР Инны Макаровой.
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Армия и оружие

Сторожевой корабль России унизил два фрегата НАТО в Черном море

Сторожевой корабль России унизил два фрегата НАТО в Черном море.
Деловое.ТВ 04:04
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
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Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

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Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
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Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
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Общество

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных мерах против распространения коронавируса, которые будут действовать в столице во время нерабочей недели.
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В Свердловской области на карантин закроют магазины, кафе и кинотеатры

В целях обеспечения дополнительных мер профилактики распространения COVID-19 в Свердловской области, глава региона Евгений Куйвашев сегодня, 26 марта, внёс изменения в соответствующий указ.
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Глава ФРС допустил возможность рецессии в экономике США

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл допустил возможность рецессии в американской экономике из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
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Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве

Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
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В Астраханской области подтвержден первый случай коронавируса

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован сегодня в Астраханской области.
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