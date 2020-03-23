Энергетика
ТАССЦена на нефть Brent превысила $30
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,04% - до $30,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 00:59 мск в четверг.
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Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты». По его словам, они будут рассчитаны на полгода.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Общество
На Кубани ограничат пассажирские перевозки
В связи с угрозой распространения коронавируса в Краснодарском крае собираются ограничить пассажирские перевозки.
Здоровье
Власти Франции объяснили, почему Макрон ходит по больницам без маски
Официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай рассказала журналистам, почему президент страны Эмманюэль Макрон посещает медицинские учреждения или, например, приют для бездомных, без медицинской маски.
Политика
Кличко заявил о готовности Зеленского отменить приказ о VIP-палатах
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о готовности президента Владимира Зеленского отменить приказ о VIP-палатах для чиновников высокого ранга во время пандемии коронавируса.
Здоровье
Коронавирус в Иваново выявили еще у троих человек
Коронавирус в Ивановской области выявили еще у троих граждан.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Общество
В ВОЗ назвали меры России по борьбе с коронавирусом замечательными
Россия применяет целый комплекс мер по борьбе с коронавирусом с первого дня, когда Китай направил уведомление во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), применяемые меры можно назвать замечательными.
Общество
Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение
Правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Более 500 человек привлекли к ответственности за нарушение карантина
Павел Бедняков / ИЗВЕСТИЯ За нарушение соблюдения карантина привлечено к ответственности более 500 человек.
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Экономика
Доходы по вкладам обложат налогом
Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.
Политика
Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров
Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Общество
Рестораны и кафе временно закроют в Петербурге
С 28 марта по 5 апреля в городе будут закрыты для посетителей практически все заведения общепита.
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Шоу-бизнес
Умерла народная актриса Инна Макарова
Советская актриса ушла из жизни на 94-м году жизни. Не стало известной народной артистки СССР Инны Макаровой.
Армия и оружие
Сторожевой корабль России унизил два фрегата НАТО в Черном море
Сторожевой корабль России унизил два фрегата НАТО в Черном море.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Здоровье
Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
Хоккей
Сергей Мозякин может покинуть «Металлург»
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Общество
В Москве закроют все непродуктовые магазины и парикмахерские
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных мерах против распространения коронавируса, которые будут действовать в столице во время нерабочей недели.
Общество
В Свердловской области на карантин закроют магазины, кафе и кинотеатры
В целях обеспечения дополнительных мер профилактики распространения COVID-19 в Свердловской области, глава региона Евгений Куйвашев сегодня, 26 марта, внёс изменения в соответствующий указ.
Общество
Глава ФРС допустил возможность рецессии в экономике США
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл допустил возможность рецессии в американской экономике из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве
Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
Происшествия
В Астраханской области подтвержден первый случай коронавируса
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован сегодня в Астраханской области.