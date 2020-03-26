Энергетика
Капитал страныНефть Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
Стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла выше отметки в тридцать долларов за баррель. Как передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов, это произошло впервые с 20 марта. Так, на 0:59 мск, стоимость фьючерсов выросла на 1,032%, достигнув уровня в 30,05 доллара.
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