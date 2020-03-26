Энергетика

Капитал страныКапитал страныНефть Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

Стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла выше отметки в тридцать долларов за баррель. Как передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов, это произошло впервые с 20 марта. Так, на 0:59 мск, стоимость фьючерсов выросла на 1,032%, достигнув уровня в 30,05 доллара.
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 5,1%

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Цена нефти Brent поднималась выше $30

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В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС 12:44
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Власти Москвы определят наказание для нарушителей самоизоляции

Власти Москвы в скором времени введут отдельное наказание для нарушителей самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
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Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
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На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.
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В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
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Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
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Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
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Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

Писатель-фронтовик Юрий Бондарев скончался в воскресенье в Москве на 97-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" председатель правления Союза писателей России Николай Иванов.
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Минпромторг предлагает ввести «арендную амнистию» для потребрынка

Минпромторг предлагает ввести в России "арендную амнистию" для всех предприятий потребительского рынка, кроме продовольственной торговли, на время кризиса, который может вызвать распространение в России коронавируса.
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Тарасов подарил жене автомобиль Porsche

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов подарил своей супруге Анастасии Костенко автомобиль Porsche на 26-й день рождения.
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На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

РБК 27 марта в 14:38
Шоу-бизнес

Дочь Пескова прокомментировала поход отца на вечеринку с Лещенко

Напоминаем, что Песков присутствовал на вечеринке, куда также приходил Лещенко. У артиста затем диагностировали коронавирус.
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В Сочи найдено тело подростка, смытого штормом в море

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Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам призвал граждан проявить ответственность и соблюдать все предписания властей в связи с ситуацией с коронавирусом.
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Собянин прояснил вопрос въезда и выезда в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прояснил вопрос въезда в столицу и выезда из города после объявления режима всеобщей изоляции.
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Что делает Росгвардия на улицах Москвы? Патрули не будут насильно доставлять пожилых людей домой

В минувший четверг, 26 марта, во многих районах Москвы патрули Росгвардии останавливали пожилых людей и рассказывали им о том, что по решению мэра Москвы Сергея Собянина, в связи с угрозой заражения коронавирусом людям старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома.
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Россия перейдет на новую бизнес-модель по производству авиадвигателей

Через 4 года в России хотят завершить научно-исследовательские работы по внедрению технологии цифровых двойников авиационных двигателей.
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Умер бывший глава Мосгоризбиркома Горбунов

Бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов умер в возрасте 66 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.
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Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

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Резцова призналась, что не соблюдает карантин

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
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Эвакуированные из Вьетнама украинцы с боем покинули «Борисполь», отказавшись от изоляции

В международном аэропорту «Борисполь» произошла нештатная ситуация — эвакуированные из Вьетнама из-за пандемии коронавируса украинцы отказались от обсервации и силой прорвались из аэропорта.
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Британские кинематографисты представили Путина шпионом

Режиссёр сериала - Ник Грин: ранее он работал над документальным фильмом про Христа для CNN, также среди его работ - кино о Ричарде Львиное Сердце и Древнем Риме для каналов Discovery и BBC.
Ревизор.ру 07:19
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