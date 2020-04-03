Энергетика
Говорит МоскваНефть марки Brent подорожала более чем на 46%
Аналитики связывают увеличение цены с заявлениями президента США Дональда Трампа. Американский лидер сегодня выразил надежду, что Саудовская Аравия и Россия сядут за стол переговоров по вопросу сокращения добычи нефти.
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Комментарии
Общество
Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа
В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Общество
В России обучение школьников могут перенести на лето
Заместитель министра Дмитрий Глушко рассказал, что перед ведомством стоит задача максимально в установленные сроки завершить учебный год.
Общество
В Самарской области рассказали, кто будет работать со следующей недели
Губернатор Самарской области подписал постановление о дополнительных мерах по пресечению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Общество
В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус
Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Здоровье
Российский врач назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом
Италия, где было зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, совершила ошибки в борьбе и противодействии распространению нового коронавируса.
Энергетика
Путин допустил возможность сокращения нефтедобычи
Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
Экономика
Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
Общество
В Ижевске у пассажира лайнера Costa Magica выявили коронавирус
Коронавирус лабораторно подтвердился у жителя Ижевска – пассажира лайнера Costa Magica, у его семьи отрицательные результаты, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Общество
Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Наука
В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек
Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
Общество
Зараженная коронавирусом женщина со слезами обратилась к миру
Жительница графства Линкольншир Шерон Кук попала в больницу 23 марта после обнаружения у нее коронавируса.
Происшествия
В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Политика
Путин продлил всеобщие выходные на месяц
Все будние дни до конца текущего месяца объявляются выходными, но с сохранением заработной платы.
Финансы
Курс евро опустился ниже 83 рублей
Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Общество
Правила поведения при ЧС утверждены правительством
На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».
Происшествия
Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки
Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Политика
В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович высмеял санкции Украины против Белоруссии.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Кино
Disney сообщила даты выхода перенесенных фильмов студии
Игры
В GOG бесплатно отдают игру про выживание на другой планете
В сервисе цифровой дистрибуции GOG бесплатно отдают игру про выживание на другой планете — Symmetry.
Армия и оружие
Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Экономика
Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes
Авто
В Сети показана редкая «Нива», сделанная для немцев в 80-х годах
Каждый из 150 выпущенных внедорожников специальной версии получил доработанный экстерьер, а конкретнее — расширители колёсных арок из пластика, особые дизайнерские «штамповки» с более широкими, чем у крупносерийных «Нив» покрышками, вдобавок декоративные белые полосы с боков кузова.
Игры
Появился трейлер к выходу ремейка Resident Evil 3
Capcom представила трейлер к выходу ремейка Resident Evil 3, а также объявила, что его главная героиня Джилл Валентайн появится в роли выжившей в Resident Evil: Resistance уже 17 апреля.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.