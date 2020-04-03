Аналитики связывают увеличение цены с заявлениями президента США Дональда Трампа. Американский лидер сегодня выразил надежду, что Саудовская Аравия и Россия сядут за стол переговоров по вопросу сокращения добычи нефти.

Нефть марки Brent подорожала более чем на 46%

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Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.

Энергетика Путин допустил возможность сокращения нефтедобычи Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".

Экономика Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.

Наука В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.

Политика Путин продлил всеобщие выходные на месяц Все будние дни до конца текущего месяца объявляются выходными, но с сохранением заработной платы.

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Общество Правила поведения при ЧС утверждены правительством На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».

Происшествия Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.

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Авто В Сети показана редкая «Нива», сделанная для немцев в 80-х годах Каждый из 150 выпущенных внедорожников специальной версии получил доработанный экстерьер, а конкретнее — расширители колёсных арок из пластика, особые дизайнерские «штамповки» с более широкими, чем у крупносерийных «Нив» покрышками, вдобавок декоративные белые полосы с боков кузова.