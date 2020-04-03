Энергетика

Говорит МоскваГоворит МоскваНефть марки Brent подорожала более чем на 46%

Аналитики связывают увеличение цены с заявлениями президента США Дональда Трампа. Американский лидер сегодня выразил надежду, что Саудовская Аравия и Россия сядут за стол переговоров по вопросу сокращения добычи нефти.
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Нефть Brent подорожала более чем на 15%

News.ruвчера в 10:01

Нефть Brent дорожает более чем на 6%

РИА Новости02 апреля в 00:48

Нефть Brent подешевела более чем на 5%

Известиявчера в 02:05

Brent подорожала более чем на 46%

ТАСС02 апреля в 10:44

Цена нефти Brent поднималась более чем на 40%

RT на русском02 апреля в 11:00

Цена нефти марки Brent выросла до $30

ИА Красная Весна02 апреля в 10:59

Цена на нефть Brent подскочила на 12% — до $33

РБКвчера в 06:06
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Комментарии

Общество

Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа

В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Российская газета вчера в 14:11
Общество

В России обучение школьников могут перенести на лето

Заместитель министра Дмитрий Глушко рассказал, что перед ведомством стоит задача максимально в установленные сроки завершить учебный год.
SmolDaily 01:05
Общество

В Самарской области рассказали, кто будет работать со следующей недели

Губернатор Самарской области подписал постановление о дополнительных мерах по пресечению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Pro Город Самара вчера в 13:40
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ вчера в 08:05
Общество

В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус

Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Известия вчера в 22:24
Здоровье

Российский врач назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Италия, где было зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, совершила ошибки в борьбе и противодействии распространению нового коронавируса.
Газета.Ru 01:22
Энергетика

Путин допустил возможность сокращения нефтедобычи

Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
РИА Новости вчера в 16:49
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM вчера в 02:45
Общество

В Ижевске у пассажира лайнера Costa Magica выявили коронавирус

Коронавирус лабораторно подтвердился у жителя Ижевска – пассажира лайнера Costa Magica, у его семьи отрицательные результаты, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
РИА Новости 01:20
Общество

Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Вечерняя Москва вчера в 08:52
Наука

В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек

Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
REGNUM 01:05
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
РИА Новости вчера в 08:45
Общество

Зараженная коронавирусом женщина со слезами обратилась к миру

Жительница графства Линкольншир Шерон Кук попала в больницу 23 марта после обнаружения у нее коронавируса.
iReactor вчера в 19:55
Происшествия

В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын

РИА Новости вчера в 20:37
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM вчера в 03:43
Политика

Путин продлил всеобщие выходные на месяц

Все будние дни до конца текущего месяца объявляются выходными, но с сохранением заработной платы.
Популярная механика 02 апреля в 10:30
Финансы

Курс евро опустился ниже 83 рублей

Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Rambler News Service вчера в 04:58
Общество

Правила поведения при ЧС утверждены правительством

На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».
Ведомости вчера в 14:07
Происшествия

Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки

Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
Газета.Ru вчера в 06:52
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:39
Политика

В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович высмеял санкции Украины против Белоруссии.
РИА Новости вчера в 23:25
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Кино

Disney сообщила даты выхода перенесенных фильмов студии

ТАСС вчера в 15:25
Игры

В GOG бесплатно отдают игру про выживание на другой планете

В сервисе цифровой дистрибуции GOG бесплатно отдают игру про выживание на другой планете — Symmetry.
Ferra вчера в 12:53
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru вчера в 06:07
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия вчера в 05:18
Авто

В Сети показана редкая «Нива», сделанная для немцев в 80-х годах

Каждый из 150 выпущенных внедорожников специальной версии получил доработанный экстерьер, а конкретнее — расширители колёсных арок из пластика, особые дизайнерские «штамповки» с более широкими, чем у крупносерийных «Нив» покрышками, вдобавок декоративные белые полосы с боков кузова.
Тарантас Ньюс вчера в 13:59
Игры

Появился трейлер к выходу ремейка Resident Evil 3

Capcom представила трейлер к выходу ремейка Resident Evil 3, а также объявила, что его главная героиня Джилл Валентайн появится в роли выжившей в Resident Evil: Resistance уже 17 апреля.
Игромания.ру вчера в 03:35
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 02:45
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