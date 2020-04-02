Энергетика
Московский КомсомолецНефть Brent подорожала более чем на 12%
Рост цен на нефть марки Brent утром 2 апреля резко ускорился. Этот сорт дорожает уже более чем на 12 процентов.
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Комментарии
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило три тысячи
В Москве за последние сутки выявили 434 новых случая заражения коронавирусом, общее число заразившихся превысило три тысячи.
Политика
Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля
Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля.
Футбол
Артем Дзюба: «По вечерам позволяю себе открыть мир Counter-Strike»
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, что играет по вечерам в CS:GO.
Наука
Придуман новый способ для определения подлинности виски
Экономика
Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России
Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Общество
Сергей Цивилев рассказал, когда кузбассовцы смогут выйти на работу
Вчера, 3 апреля, Сергей Цивилев анонсировал своё обращение к кузбассовцам и сегодня губернатор огласил решение властей касаемо «нерабочего месяца».
Общество
В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу
В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.
Экономика
В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась
Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что мировая экономика вошла в период спада.
Общество
В России от коронавируса за сутки умерли девять человек
В России за последние сутки от коронавируса COVID-19 умерли девять человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Общество
Кадыров ввел комендантский час в Чечне
По состоянию на 3 апреля в Чечне обнаружили 36 граждан с положительным тестом на коронавирус. Из них 10 были официально подтверждены.
Здоровье
Леонид Рошаль дал советы по восстановлению после пневмонии лёгких
Как передает ToDay News Ufa, Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал методику того, как лечить легкие после заболевания.
Экономика
Правительство одобрило проект энергостратегии России до 2035 года
Правительство России рассмотрело и одобрило 2 апреля на заседании проект Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года, говорится на сайте кабмина.
Происшествия
В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина
Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.
Здоровье
Об опасных советах по защите от коронавируса предупредили россиян
Различного рода рекомендации и советы из сети интернет по защите от коронавирусной инфекции могут стать не только бесполезными, но и очень опасными для жизни, информирует издание «Российская газета».
Общество
Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажу алкоголя
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рекомендовал регионам не ограничивать продажу алкоголя на время действия режимов самоизоляции, потому что в противном случае может появится «серьезное социальное напряжение».
Здоровье
Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Здоровье
Врач объяснил важность обильного питья для профилактики коронавируса
Врач дал интервью турецкому изданию Sözcü, в котором заявил, что вода играет важную роль в процессе метаболизма в теле и при доставке питательных веществ к клеткам.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Происшествия
В Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек
Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
Общество
Зараженная коронавирусом женщина со слезами обратилась к миру
Жительница графства Линкольншир Шерон Кук попала в больницу 23 марта после обнаружения у нее коронавируса.
Общество
Стало известно о состоянии здоровья главврача больницы в Коммунарке
Как стало известно ранее Денис Проценко заразился коронавирусом во время работы с пациентами и персоналом.
Игры
E3 2021 пройдёт с 15 по 17 июня
Американская ассоциация ESA объявила, что в 2021 году выставка E3 пройдёт с 15 по 17 июня.
Происшествия
В Брянске еще 12 человек заразились коронавирусом
Оперативный штаб сообщает, что сегодня, 4 апреля, на территории Брянской области подтверждено еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Украине превысило 1000 человек
Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на Украине достигло 1096 человек, говорится в официальном сообщении Минздрава страны.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Здоровье
В Москве рассмотрят возможность переноса сроков диспансеризации онкобольных в ремиссии
Медорганизации Москвы рассмотрят возможность переноса сроков диспансеризации больных с онкологическими заболеваниями, находящихся в ремиссии, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Политика
В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии
Ранее Совет ЕС сообщил, что Киев поддержал европейские санкции против Минска.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.