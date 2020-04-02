Рост цен на нефть марки Brent утром 2 апреля резко ускорился. Этот сорт дорожает уже более чем на 12 процентов.

Нефть Brent подорожала более чем на 12%

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