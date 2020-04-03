Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.

Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%

Общество Россия в борьбе с коронавирусом идет по оптимистичному сценарию Россия в борьбе с коронавирусом сегодня идет по оптимистичному сценарию, заявила главный санитарный врач России Анна Попова 4 апреля в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1».

Единоборства Отец Хабиба Нурмагомедова оценил финансовое состояние сына Отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова оценил финансовое состояние своего сына в интервью миллиардеру Игорю Рыбакову, сообщает 4 апреля издание «Спорт-Экспресс».

Общество Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.

Транспорт Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Общество Нерабочий период из-за коронавируса в Кузбассе закончится раньше В своём новом видеообращении, которое было опубликовано на его странице сегодня, 4 апреля, Сергей Цивилёв рассказал, что при благоприятной обстановке по COVID-19 и отсутствии новых случаев заражения инфекцией нерабочий период в Кузбассе завершится уже 12 апреля.

Наука Китайские ветеринары обнаружили коронавирус у 15% кошек в Ухане Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных являются носителем коронавирусной инфекции COVID-19.

Здоровье Врач рассказал, когда нужно носить маску Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев в беседе с "АиФ" рассказал, что маску нужно надевать при контакте с людьми, которые могут быть заражены коронавирусом.

Общество В Оренбургской области продлят режим самоизоляции граждан до 12 апреля Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что режим самоизоляции граждан в регионе из-за коронавируса продлевает до 12 апреля, а в дальнейшем область может раньше конца апреля выйти из режима.

Политика В Раде осудили санкции Украины против Белоруссии Решение Киева присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии показывает отсутствие совести у украинской исполнительной власти, пояснил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Политика Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Общество Режим полной самоизоляции продлили в Новосибирске до 1 мая Режим «обязательной самоизоляции» граждан продлен в Новосибирской области с 6 апреля до 30 апреля включительно, говорится в опубликованном постановлении губернатора Андрея Травникова.

Экономика Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.

Общество В России выявлены 582 новых случая коронавируса За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.

Экономика Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.

Общество В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.

Общество Молодые москвичи продолжают заражаться коронавирусом Всего в городе зафиксировано 2923 случая заражения коронавирусом. Среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет.

Общество Центр «Вектор» произвел 2 млн тестов на коронавирус 2 млн тестов для диагностики коронавируса было создано Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор", сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".