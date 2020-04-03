Энергетика
КоммерсантъЦена нефти марки Brent росла более чем на 6%
Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
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Комментарии
Общество
Россия в борьбе с коронавирусом идет по оптимистичному сценарию
Россия в борьбе с коронавирусом сегодня идет по оптимистичному сценарию, заявила главный санитарный врач России Анна Попова 4 апреля в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1».
Происшествия
В Мурманске ликвидировали боевика, планировавшего совершить теракт
Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Мурманске боевика, планировавшего теракт.
Общество
В Минпросвещения не исключили повторный перенос ЕГЭ из-за коронавируса
Министр просвещения России Сергей Кравцов не исключил, что сроки проведения Единого государственного экзамена из-за коронавируса могут вновь перенести.
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова оценил финансовое состояние сына
Отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова оценил финансовое состояние своего сына в интервью миллиардеру Игорю Рыбакову, сообщает 4 апреля издание «Спорт-Экспресс».
Общество
Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа
В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Транспорт
Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции
Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Общество
Нерабочий период из-за коронавируса в Кузбассе закончится раньше
В своём новом видеообращении, которое было опубликовано на его странице сегодня, 4 апреля, Сергей Цивилёв рассказал, что при благоприятной обстановке по COVID-19 и отсутствии новых случаев заражения инфекцией нерабочий период в Кузбассе завершится уже 12 апреля.
Политика
В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 12 апреля
Режим самоизоляции, действующий в Иркутской области с 31 марта по 5 апреля, продлен еще на неделю, сообщает пресс-служба правительства региона.
Общество
За сутки в России зафиксировано 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России подтвердилось 582 новых случая заражения коронавирусом в 32 регионах, зафиксировано девять летальных случаев.
Наука
Китайские ветеринары обнаружили коронавирус у 15% кошек в Ухане
Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных являются носителем коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Врач рассказал, когда нужно носить маску
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев в беседе с "АиФ" рассказал, что маску нужно надевать при контакте с людьми, которые могут быть заражены коронавирусом.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Общество
В Оренбургской области продлят режим самоизоляции граждан до 12 апреля
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что режим самоизоляции граждан в регионе из-за коронавируса продлевает до 12 апреля, а в дальнейшем область может раньше конца апреля выйти из режима.
Здоровье
В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России
Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране.
Экономика
Путин подписал закон о полугодовых кредитных каникулах
Речь идет о кредитных каникулах. Как пишет «Интерфакс», закон подписан президентом в пятницу, 3 апреля.
Политика
В Раде осудили санкции Украины против Белоруссии
Решение Киева присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии показывает отсутствие совести у украинской исполнительной власти, пояснил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Футбол
«Барселона» может еще сильнее снизить зарплаты игроков
Сегодня СМИ сообщили, что руководство «Барселоны» может попросить игроков пойти на дальнейшее понижение зарплат.
Политика
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
Общество
Режим полной самоизоляции продлили в Новосибирске до 1 мая
Режим «обязательной самоизоляции» граждан продлен в Новосибирской области с 6 апреля до 30 апреля включительно, говорится в опубликованном постановлении губернатора Андрея Травникова.
Экономика
Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России
Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
В России выявлены 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции
Эксперты перечислили сериалы и фильмы, которые россияне чаще всего смотрят в период самоизоляции.
Общество
В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу
В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.
Общество
Молодые москвичи продолжают заражаться коронавирусом
Всего в городе зафиксировано 2923 случая заражения коронавирусом. Среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет.
Общество
Центр «Вектор» произвел 2 млн тестов на коронавирус
2 млн тестов для диагностики коронавируса было создано Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор", сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".
Общество
Мишустин утвердил порядок выплат малоимущим семьям с детьми 3-7 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку ежемесячной выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по питанию во время пандемии
Специалисты Роспотребнадзора поделились рекомендациями ВОЗ о правильном питании во время коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости».