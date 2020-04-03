Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЦена нефти марки Brent росла более чем на 6%

Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
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Цены на нефть вернулись к уровню начала «нефтяной» войны

ИА Красная Весна02:28

Нефть Brent подорожала более чем на 15%

News.ruвчера в 10:01

Нефть Brent подешевела более чем на 5%

Известиявчера в 02:05

Цена на нефть Brent растёт более чем на 15%

REGNUMвчера в 09:14

Brent подорожала более чем на 46%

ТАСС02 апреля в 10:44

Цена нефти Brent поднималась более чем на 40%

RT на русском02 апреля в 11:00

Нефть Brent дорожает более чем на 6%

РИА Новости02 апреля в 00:48
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Комментарии

Общество

Россия в борьбе с коронавирусом идет по оптимистичному сценарию

Россия в борьбе с коронавирусом сегодня идет по оптимистичному сценарию, заявила главный санитарный врач России Анна Попова 4 апреля в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1».
ИА Красная Весна 04:59
Происшествия

В Мурманске ликвидировали боевика, планировавшего совершить теракт

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Мурманске боевика, планировавшего теракт.
ТАСС 06:08
Общество

В Минпросвещения не исключили повторный перенос ЕГЭ из-за коронавируса

Министр просвещения России Сергей Кравцов не исключил, что сроки проведения Единого государственного экзамена из-за коронавируса могут вновь перенести.
Газета.Ru 05:43
Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова оценил финансовое состояние сына

Отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова оценил финансовое состояние своего сына в интервью миллиардеру Игорю Рыбакову, сообщает 4 апреля издание «Спорт-Экспресс».
Известия 01:01
Общество

Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа

В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Российская газета вчера в 14:11
Транспорт

Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции

Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам.
РБК вчера в 14:52
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 02 апреля в 12:27
Общество

Нерабочий период из-за коронавируса в Кузбассе закончится раньше

В своём новом видеообращении, которое было опубликовано на его странице сегодня, 4 апреля, Сергей Цивилёв рассказал, что при благоприятной обстановке по COVID-19 и отсутствии новых случаев заражения инфекцией нерабочий период в Кузбассе завершится уже 12 апреля.
Московский комсомолец Кузбасс 04:57
Политика

В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 12 апреля

Режим самоизоляции, действующий в Иркутской области с 31 марта по 5 апреля, продлен еще на неделю, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 05:47
Общество

За сутки в России зафиксировано 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтвердилось 582 новых случая заражения коронавирусом в 32 регионах, зафиксировано девять летальных случаев.
Life.ru 04:34
Наука

Китайские ветеринары обнаружили коронавирус у 15% кошек в Ухане

Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных являются носителем коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 22:21
Здоровье

Врач рассказал, когда нужно носить маску

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев в беседе с "АиФ" рассказал, что маску нужно надевать при контакте с людьми, которые могут быть заражены коронавирусом.
РИА Новости 02:38
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Общество

В Оренбургской области продлят режим самоизоляции граждан до 12 апреля

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что режим самоизоляции граждан в регионе из-за коронавируса продлевает до 12 апреля, а в дальнейшем область может раньше конца апреля выйти из режима.
РИА Новости 03:50
Здоровье

В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России

Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране.
Lenta.ru 05:33
Экономика

Путин подписал закон о полугодовых кредитных каникулах

Речь идет о кредитных каникулах. Как пишет «Интерфакс», закон подписан президентом в пятницу, 3 апреля.
BFM.ru 00:32
Политика

В Раде осудили санкции Украины против Белоруссии

Решение Киева присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии показывает отсутствие совести у украинской исполнительной власти, пояснил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.
Газета.Ru 03:23
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Футбол

«Барселона» может еще сильнее снизить зарплаты игроков

Сегодня СМИ сообщили, что руководство «Барселоны» может попросить игроков пойти на дальнейшее понижение зарплат.
Все про Спорт ру 04:48
Политика

Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
РИА Новости вчера в 20:52
Общество

Режим полной самоизоляции продлили в Новосибирске до 1 мая

Режим «обязательной самоизоляции» граждан продлен в Новосибирской области с 6 апреля до 30 апреля включительно, говорится в опубликованном постановлении губернатора Андрея Травникова.
Тайга.инфо 04:40
Экономика

Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России

Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 16:12
Общество

В России выявлены 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:44
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Вести.Ru вчера в 09:12
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции

Эксперты перечислили сериалы и фильмы, которые россияне чаще всего смотрят в период самоизоляции.
Вечерняя Москва 02:10
Общество

В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу

В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.
Gazeta.SPb вчера в 12:35
Общество

Молодые москвичи продолжают заражаться коронавирусом

Всего в городе зафиксировано 2923 случая заражения коронавирусом. Среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет.
Вести Подмосковья вчера в 04:22
Общество

Центр «Вектор» произвел 2 млн тестов на коронавирус

2 млн тестов для диагностики коронавируса было создано Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор", сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".
ТАСС 04:51
Общество

Мишустин утвердил порядок выплат малоимущим семьям с детьми 3-7 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку ежемесячной выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 03:34
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы по питанию во время пандемии

Специалисты Роспотребнадзора поделились рекомендациями ВОЗ о правильном питании во время коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 03:20
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