На позапрошлой неделе фьючерсы североамериканской нефти рухнули до отрицательных значений. В ходе торгов их стоимость достигала минус 40 долларов за баррель, что стало абсолютным историческим минимум.

Цена на нефть марки Brent выросла почти на 6%

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