Энергетика
ТК ЗвездаНефть Brent подорожала более чем на 14%
Стоимость нефти марки Brent впервые с середины апреля превысила $31. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской биржи ICE.
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Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель
Эхо Москвы05 мая в 19:05
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Комментарии
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Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
Общество
Временные ограничения в Москве продлены до 31 мая
В Москве до 31 мая 2020 года продляется режим самоизоляции горожан, ограничение работы кафе и ресторанов, сферы культуры и спорта, а также непроизводственных отраслей.
Вести.Ru 09:34
Происшествия
В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку
Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщают экстренные службы.
РИА Новости 10:36
Происшествия
СК проводит проверку по факту смерти миллиардера Босова
По факту смерти 52-летнего Дмитрия Босова в Подмосковье инициирована проверка Следственным комитетом.
Пятый канал вчера в 12:28
Экономика
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
Происшествия
МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции»
Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского.
Ведомости 03:38
Здоровье
Перешагнули за 600: в Алтайском крае 17 новых случаев коронавируса
За сутки 6 мая в Алтайском крае добавилось 17 случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 605.
Московский Комсомолец 03:43
Общество
Власти Кубани представят план выхода из карантина 12 мая
Как проинформировала глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, на следующем заседании оперативного штаба 12 мая будет предложен дифференцированный выход из режима карантина.
Деловая газета. Юг 08:04
Происшествия
Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге залили газировкой
Жительница Санкт-Петербурга залила газировкой Вечный огонь на Марсовом поле. Камера наблюдения зафиксировала злоумышленницу.
Вести.Ru 06:41
Общество
Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом
Помимо России и США, в первую пятёрку числа заболевших новой коронавирусной инфекцией входят Испания, Италия и Великобритания.
Metaratings 04:45
Общество
Синоптики предупреждают об аномальной жаре в Башкирии
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфман 7 мая предупредил о погоде на ближайшие пять дней.
Независимая Уральская газета 02:05
Общество
В США на пособие по безработице подали более трех миллионов заявок
По данным ведомства на 2 мая, число поданных заявок на пособие по безработице составило 3,169 млн, пишет в четверг, 7 мая, «Интерфакс».
ГЛАС.RU 09:40
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Политика
МВФ рассказал о программе помощи Украине по коронавирусу
Международный валютный фонд (МВФ) в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на 1,5 года, призванную бороться с последствиями пандемии коронавируса, сообщил в ходе регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь фонда Джерри Райс.
РИА Новости 10:12
Фигурное катание
Тутберидзе отреагировала на переход Трусовой к Плющенко
В группе Тутберидзе Трусова тренировалась с 2016 года. В 2018 и 2019 годах она взяла золото на чемпионатах юниоров.
Суть событий вчера в 13:57
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Общество
Власти Подмосковья назвали дату окончания учебного года
Учебный год в большинстве школ Московской области завершится для учащихся 1-8-х и 10-х классов 22 или 29 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минобразования.
РИА Новости 08:29
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Экономика
ЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса
ЦБ ожидает всплеска предложений и от «раздолжнителей», то есть компаний, предлагающих гражданам за некоторую плату решить проблемы с кредиторами.
РБК 09:18
Политика
СМИ: «Северный поток - 2» подорвет единство Европы
Несмотря на все преграды, строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено, и тогда он подорвет единство и согласие Евросоюза в вопросах внешней политики.
Утро.ru 09:06
Здоровье
Коронавирус сегодня, 7 мая. Прогноз учёного: самоизоляцию продлят
Руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ, профессор Алексей Боровков дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.
Чемпионат 10:00
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
Здоровье
Мясников объяснил «низкое» число выздоровевших от COVID-19
Невысокое число выздоровевших после заражения коронавирусом объясняется тем, что под этой цифрой в статистике подразумеваются только те, кто выписался из больницы, заявил врач Александр Мясников в программе "Спасибо, доктор" на ютуб-канале Соловьев LIVE Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились более 177 тысяч человек, около 23 тысяч из них вылечились, свыше 1600 умерли.
РИА Новости 08:38
Шоу-бизнес
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались
Модель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон ("Милые обманщицы") разошлись после двух лет отношений.
ИА InterMedia 04:52
Общество
Грузия с 1 июля планирует начать принимать иностранных туристов
Грузия с 1 июля будет готова к приему иностранных туристов, заявил премьер-министр Георгий Гахария.
Газета.Ru 07:37
Общество
В Италии создали убивающую коронавирус вакцину
Группе итальянских ученых удалось создать вакцину, способную убивать коронавирус, пишет Lenta.ru.
Сайт интересных новостей вчера в 16:33
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец 06:36