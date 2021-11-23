На момент публикации (20:52 мск) Brent торговалась по $82,28, дорожая на 3,2%. Январские фьючерсы на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на максимуме стоили $78,75, прибавляя 2,6% к цене закрытия прошлой торговой сессии.
Гендиректор "Газпром газораспределение Краснодар" Алексей Руднев и замдиректора филиалов компании в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре задержаны по подозрению в коммерческом подкупе на 20 млн рублей.
В Кремле считают, что идеи главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о реформе образования заслуживают внимания со стороны министерств просвещения и образования, которые сами должны решать дальнейшую судьбу подобных предложений.
Адвокат Алишера Моргенштерна Сергей Жорин заявил РИА Новости, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о том, что певец покинул Россию после высказывания председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что артист "торгует наркотиками" в соцсетях.
ЕС выразил сожаление в связи с подписанным президентом РФ Владимиром Путиным указом о поддержке Донбаса, призвал отменить это решение, говорится в распространенном заявлении внешнеполитической службы союза.