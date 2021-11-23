Жорин не стал подтверждать или опровергать сообщения об отъезде Моргенштерна из России

Адвокат Алишера Моргенштерна Сергей Жорин заявил РИА Новости, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о том, что певец покинул Россию после высказывания председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что артист "торгует наркотиками" в соцсетях.