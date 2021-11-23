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Нефть Brent подорожала до $81,54 за баррель

На момент публикации (20:52 мск) Brent торговалась по $82,28, дорожая на 3,2%. Январские фьючерсы на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на максимуме стоили $78,75, прибавляя 2,6% к цене закрытия прошлой торговой сессии.
Forbes
Вчера в США было объявлено о начале продаж нефти из стратегического резерва.
Finam.Ru
Эксперты отмечают, что объём американских резервов не столь высок, чтобы оказать значительное влияние на баланс спроса и предложения на нефтяном рынке.
Компания
Теперь рынок ждет реакции ОПЕК+ на действия стран, являющихся ключевыми клиентами альянса.
Интерфакс

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