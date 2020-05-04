Энергетика
Газета.RuНефть Brent подорожала до $27,8 за баррель
Нефть марки Brent поднялась в цене на 5,3% до $27,84 за баррель, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов. Отмечается, что нефть WTI тоже дорожает на 4,67% до $23,33 за баррель. Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
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