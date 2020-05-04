Энергетика
Газета.RuНефть Brent подорожала до $27,8 за баррель
Нефть марки Brent поднялась в цене на 5,3% до $27,84 за баррель, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов. Отмечается, что нефть WTI тоже дорожает на 4,67% до $23,33 за баррель. Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
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Экономика
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Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 02:07
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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:15
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Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале госуслуги.
РБК 01:27
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
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Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
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Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью
Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакатастрофы.
BFM.ru 02:01
Общество
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе
По данным спецслужб, в КНР уничтожали доказательства наличия коронавируса в лабораториях, а также не предоставляли биоматериалы ученым для создания вакцины.
Накануне.Ru 03 мая в 03:38
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SANA сообщило об атаке Израиля на исследовательский центр в Алеппо
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Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
Общество
В больнице в Коммунарке скончался член президиума РАН Евгений Микрин
Москва, 5 мая 2020, 10:07 — REGNUM Член президиума Российской академии наук, академик Евгений Микрин скончался в больнице в Коммунарке, об этом 5 мая сообщил президент РАН Александр Сергеев.
REGNUM 03:07
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Авто
Продажи Chery Exeed TXL начнутся летом
Новый полноразмерный кроссовер Exeed TXL, призванный стать первой моделью премиального суббренда Chery в России, поступит в продажу летом 2020 года.
Автоновости дня 02 мая в 10:57
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В Млечном пути впервые зафиксировали вспышку рентгеновского излучения
Клопс 03 мая в 09:33
Общество
Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
Здоровье
Российский доктор рассказал об опасности коронавируса для астматиков
Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что особенно осторожными в период пандемии COVID-19 необходимо быть людям, страдающим бронхиальной астмой.
Газета.Ru вчера в 22:36
Авто
Представлена серийная версия Toyota Mirai на водородном топливе
Компания Toyota представила серийную версию второго поколения модели Toyota Mirai на водородном топливе, которую вскоре запустят в продажу на мировом рынке.
Picsnews.net вчера в 14:25
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У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок
О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество
В Екатеринбурге боевые вертолеты провели разведку
Разведку воздушного пространства над Екатеринбургом в преддверии парада 9 мая провели два вертолета МИ-8.
ИА Красная Весна вчера в 13:56
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
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Ведутся работы по созданию препаратов от теломерных заболеваний
Ученые отметили, что они долгие годы занимались поисками простого и безопасного способа манипулирования теломеразой, сохранения теломер и создания лекарственных препаратов от теломерных заболеваний.
Anonsens 02 мая в 12:56
Шоу-бизнес
Актера из сериала «Кухня» госпитализировали
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Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google
По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют.
The GEEK вчера в 01:26
Общество
В Италии начали ослаблять карантин: можно гулять и навещать близких
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Спорт-Экспресс вчера в 16:04
Общество
В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден
Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости вчера в 12:32
Происшествия
В Петербурге скончался старший врач городской станции скорой помощи
Накануне ушел из жизни старший врач городской станции скорой помощи Владимир Манькович.
Телеканал Санкт-Петербург 01:40
Общество
Число жалоб на домашнее насилие в России выросло в 2,5 раза
В период с 10 апреля в России в 2,5 раза выросло число обращений о домашнем насилии.
Вечерняя Москва вчера в 21:18
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45