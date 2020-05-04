Энергетика

Газета.RuГазета.RuНефть Brent подорожала до $27,8 за баррель

Нефть марки Brent поднялась в цене на 5,3% до $27,84 за баррель, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов. Отмечается, что нефть WTI тоже дорожает на 4,67% до $23,33 за баррель. Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
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Продажи Chery Exeed TXL начнутся летом

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В Млечном пути впервые зафиксировали вспышку рентгеновского излучения

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В Петербурге скончался старший врач городской станции скорой помощи

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Число жалоб на домашнее насилие в России выросло в 2,5 раза

В период с 10 апреля в России в 2,5 раза выросло число обращений о домашнем насилии.
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Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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