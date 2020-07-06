Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов

Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в понедельник, 6 июля. Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,44%, составив $40,47 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,54% — до $43,03 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов

RT на русском01:05

Цены на нефть растут, несмотря на опасения из-за COVID-19

News.ru02:15

Нефть Brent подорожала до $43,04

REGNUM01:15

Нефть марки Brent подорожала до 43,11 доллара за баррель

РЕН ТВ02:23

Цены на нефть изменились разнонаправленно на неопределенности с восстановлением спроса

Взгляд.ру01:03

Доллар торгуется разнонаправленно перед статистикой из США и еврозоны

ПРАЙМ01:32

Новости кризиса 6 июля. Льготную ипотеку для многодетных семей расширят, а женщинам дадут надбавку к пенсии

URA.Ru00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

Российская газета 02:06
75
Армия и оружие

Из-за обстрела в Горловке без воды остались более трех тысяч человек

Более 3 тысяч абонентов остались без водоснабжения из-за обстрела подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
РИА Новости 02:21
Гаджеты

В сеть попали живые фото неизвестного смартфона Honor

Anonsens 02:16
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

РИА Новости вчера в 17:04
2,2K
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
3K
Футбол

Месси может следующим летом перейти в «Манчестер Сити»

Бомбардир.ру 04 июля в 02:20
Происшествия

В Горном Алтае скончались ещё два пациента с коронавирусом

«Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у семи человек, прибывших на работу вахтовым методом в Турочакский район; у трёх жителей Майминского района и у 18-летней жительницы города Горно-Алтайска», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 22:32
67
Армия и оружие

Украина направит на Крым три дивизиона крылатых ракет «Нептун»

Военные Украины разместят в Черноморском и Азовском регионах три комплекса крылатых ракет, направленных на Крымский полуостров.
Российский Диалог 00:43
83
Транспорт

Новый платный участок трассы М-4 «Дон» открыли в Воронежской области

В Воронежской области запустили движение транспорта по новому участку федеральной трассы М-4 «Дон» в обход с. Лосево и Павловска.
Обозреватель Врн 04 июля в 11:43
154
Общество

Индия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом

Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тыс. человек.
Газета.Ru вчера в 13:19
55
Общество

Сотни вооруженных людей съехались в город Геттисберг в Пенсильвании

Сотни вооруженных людей съехались в небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания.
Радио Маяк вчера в 15:08
9
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани

СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
13
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
448
Политика

Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского

Правительство Великобритании объявит в понедельник, 6 июля, имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушения прав человека.
Lenta.ru вчера в 22:49
474
Общество

Кабмин выделил 11 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам

В четверг, открывая заседание кабмина, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что кабмин планирует выделить почти 7,5 млрд рублей на выплаты за июль для медиков, которые находятся в непосредственном контакте с больными с коронавирусом.
ТАСС 04 июля в 02:03
58
Общество

Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились 99 жителей

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 6 июля выявлено 99 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:56
1,3K
Автоспорт

Квят не смог завершить гонку на Гран-при Австрии из-за прокола колеса

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят из-за прокола колеса сошёл с трассы во время гонки на первом в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
RT на русском вчера в 11:54
Политика

В Германии увидели угрозу банкротства Украины

Берлин, 6 июля 2020, 09:19 — REGNUM Украина оказалась на грани банкротства.
REGNUM 02:19
281
Происшествия

Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача

Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 05:31
156
Авто

Компания Dodge представила самый мощный в мире серийный внедорожник

Американский автопроизводитель представил для американского рынка обновленный кроссовер Dodge Durango, который получил «заряженную» версию SRT Hellcat.
SpeedMe 03 июля в 06:22
97
Футбол

«Кайрат» объявил о прибытии Вагнера Лава в Казахстан

Бразильский нападающий Вагнер Лав прибыл в расположение казахстанского «Кайрата». «Добро пожаловать, Вагнер!» — заявил твиттер «Кайрата».
Metaratings 01:15
Общество

Россияне рассказали, сколько хотят зарабатывать после коронавируса

Россияне после стабилизации эпидемиологической ситуации и снятия карантина хотели бы получать 74 тысячи рублей в месяц.
Национальная служба новостей 01:41
1
Общество

NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте

Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.
РБК 02:28
33
Здоровье

В Китае из-за бубонной чумы объявили третий уровень опасности

Бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает газета "Синьцзинбао" со ссылкой на комитет здравоохранения города Баян-Нур.
РИА Новости вчера в 12:13
1,4K
Армия и оружие

В Германии расформировали роту отряда спецназа из-за экстремизма

Мир новостей 04 июля в 07:16
65
Здоровье

На Украине за сутки снова выросло число заболевших коронавирусом

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 46 763 случая коронавируса, 1212 летальных, 20 558 пациентов выздоровели.
Украина.ру 03 июля в 02:49
Кино

«Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов

Фильм Форрест Гамп режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной лентой 1990-х среди жителей разных стран по результатам исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications.
iReactor 04 июля в 22:14
35
Общество

Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России

Самое теплое море среди курортов Черноморского побережья в настоящее время в Геленджике и Туапсе, а среди курортов Крыма - в Евпатории и Ялте.
ТАСС вчера в 23:11
Общество

В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве

Попова и Милов считают, что сплошное применение технологии распознавания лиц на митинге 29 сентября нарушило право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность, идя на митинг, избежать процедуры идентификации нарушала право на свободу собраний (ст. 11).
РБК 00:30
5
Происшествия

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина

В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости вчера в 10:26
961
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное