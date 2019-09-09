Энергетика
Expert.ruЦены на нефть растут на новостях из Саудовской Аравии
Новый министр долгое время находился в составе делегации Саудовской Аравии в ОПЕК. Утром 9 сентября к 8:20 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent выросли до $62,14 за баррель, поднявшись до $0,6 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 04:43, Вашингтон
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Музыка
Умер гитарист величайшей певицы в истории
Арета Франклин умерла в августе 2018 года.
Lenta.ru 03:59
Космос
Модуль потерян, но индийская миссия на Луне не закончена
Связь с посадочным модулем «Викрам» была потеряна на высоте 2,1 километра над поверхностью Луны, заявил специалист Индийской организации космических исследований (ISRO), 7 сентября сообщает издание The Hindu.
Красная весна 07 сентября в 08:34
Политика
На выборах главы Петербурга лидирует Беглов
Газета.Ru 03:08
Политика
«Единая Россия» по экзит-полу набирает 69,9% голосов в Татарстане
«Единая Россия» по данным экзит-пола фонда «Общественное мнение — Татарстан» побеждает на выборах в Госсовет республики с результатом 69,9%. Об этом сообщил социолог Андрей Тузиков на брифинге в пресс-центре регионального ЦИКа.
Коммерсантъ Казань вчера в 13:52
Политика
Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы
Компания Google в ответ на обвинения РФ в распространении политической рекламы в «день тишины» сообщила, что поддерживает ответственную политическую рекламу, соответствующую законодательству.
Коммерсантъ 04:23
Наука
Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе
Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.
МедиаПоток 06 сентября в 09:31
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
ТАСС вчера в 21:09
Космос
Робот Фёдор покинул МКС и вернулся на Землю
Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что сегодня, 7 сентября 2019 года, в 00:32 по московскому времени спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-14» успешно вернулся на Землю.
3DNews 07 сентября в 01:53
Общество
Иван Голунов получил премию имени Анны Политковской
Коммерсантъ вчера в 14:48
Политика
Владимир Владимиров победил на выборах губернатора Ставрополья
Кавказский узел 03:24
Транспорт
Начинающим автомобилистам добавят категорий
Получить доступ к вождению мотоцикла станет сложнее: минимальный возраст получения прав категории А повышается с 18 до 20 лет.
Коммерсантъ вчера в 16:18
Происшествия
Группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина в Москве
В Москве вооруженная группа людей напала на сотрудников магазина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 16:15
Космос
Отказ иностранных космонавтов от «Союзов» обойдётся России в полмиллиарда рублей за год
В случае отказа европейских экипажей от перелёта на станцию на российских модулях (а США уже не пользуются «Союзами»), Россия недополучила бы доходы в размере порядка полумиллиарда рублей за год.
ГлобалМСК.ру 00:12
Происшествия
Пропавшую в Тюмени девочку нашли задушенной
Подозреваемый уже установлен.В Тюмени обнаружили тело 16-летней девушки, которая ушла из дома и не вернулась.
УралПолит.Ru 02:43
Политика
Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК 07 сентября в 15:48
Экономика
В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
Газета.Ru 02:45
Технологии
Химикат, ответственный за смерть пяти вейперов, нашли в США
Чиновники системы здравоохранения утверждают, что нашли химикат, из-за которого 5 человек погибли и 450 попали в больницу, сообщают "Известия".
АМИТЕЛ 03:58
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Происшествия
Пассажир рейса из Еревана в Москву сообщил о бомбе
Пассажир рейса из Еревана в Москву при посадке сообщил о бомбе в своей ручной клади, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:01
Политика
Анатолий Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска
Континент Сибирь Online вчера в 10:45
Армия и оружие
Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
РБК 04:33
Единоборства
Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи
После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
Кавказский узел вчера в 15:42
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Владимир Федорушкин, которому в 2000 году указом президента Владимира Путина было присвоено звание заслуженного пилота России, рассказал и о более спокойных моментах, связанных с перелетами первого лица государства.
Газета.Ru вчера в 09:59
Происшествия
Памфилова заявила, что была готова накормить напавшего на нее человека
РИА Новости вчера в 15:25
Политика
Окончательная средняя явка избирателей на выборы в РФ составила 41,2%
Окончательная средняя явка по выборам в органы государственной власти в административных центрах субъектов РФ составила 41,2%, — сообщила Элла Памфилова.
iReactor 04:33
Хоккей
«Монреаль» не собирается возвращать Маркова
В прошедшем сезоне 40-летний Марков выступал в КХЛ за «Ак Барс». В регулярном чемпионате защитник провел 49 матчей, набрав 14 (2+12) очков.
Спорт БИЗНЕС Online 01:30
Шоу-бизнес
Собчак прокомментировала слухи о своей беременности
Телеведущая Ксения Собчак опровергла многочисленные слухи о своей беременности, сообщает «Рамблер».
МИР 24 04:33