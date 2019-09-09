Энергетика
Expert.ruЦены на нефть растут на новостях из Саудовской Аравии
Новый министр долгое время находился в составе делегации Саудовской Аравии в ОПЕК. Утром 9 сентября к 8:20 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent выросли до $62,14 за баррель, поднявшись до $0,6 за баррель.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:44, Вашингтон
Здоровье
Доктора поделились снимками странных предметов внутри людей
Доктора поделились рентгеновскими снимками, на которых в анальных отверстиях людей запечатлены различные предметы.
Lenta.ru вчера в 21:25
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности разговоров c Путиным
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что телефонные разговоры украинского лидера Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина проходят вежливо, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:28
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,55 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18 копеек и составил 65,55 рубля.
ТАСС 03:28
Политика
Вышинский поблагодарил Путина за поддержку
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
РИА Новости 03:33
Единоборства
Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи
После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
Кавказский узел вчера в 15:42
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Политика
Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой
По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 24 места в Мосгордуме, КПРФ — 14 кресел, в городской парламент также проходят "Справедливая Россия" и "Яблоко", сообщает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:45
Общество
Жители Великобритании обнаружили странное существо
Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
ТАСС вчера в 21:09
Происшествия
В Японии более 900 тысяч домов остались без света из-за тайфуна
Около 920 тысяч домов в Японии временно осталось без электричества в связи с мощным тайфуном "Факсай". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:24
Шоу-бизнес
Бросивший беременную Викторию Тарасову бизнесмен потерял дочь
Bimru.ru вчера в 09:05
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Интернет
В Windows 10 появилась возможность звонить со смартфона
Как заметил один из пользователей, опция уже рабочая. Она позволяет прямо на компьютере совершать звонки со смартфона и управлять ими.
Ferra вчера в 11:44
Политика
Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17
Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.
Ruposters.ru вчера в 04:34
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер выиграл Гран-при Италии, россиянин Квят сошел
Пилот команды "Феррари" в гонке "Формула-1" Шарль Леклер стал обладателем Гран-при Италии. Для Леклера это вторая победа подряд на Гран-при.
МК-Спорт вчера в 10:48
Экономика
Определены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда
Регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда стали Москва и Санкт-Петербург (более 90 баллов по индексу рынка труда), тройку замыкает Московская область (81,3 балла).
Lenta.ru 02:55
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru вчера в 11:54
Происшествия
Житель Ростова устроил дебош в аэропорту Новосибирска
Блокнот Ростов-на-Дону 02:01
Политика
В парламент Севастополя проходят пять партий
В Заксобрание предварительно проходят пять партий. Больше всего набрала "Единая Россия" - 38 с половиной процентов.
Крым 24 02:45
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
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Шоу-бизнес
Саша Плющенко сравнил себя с героем советского мультфильма
Блог в Instagram у Саши Плющенко появился не так давно, но уже набрал больше трехсот тысяч подписчиков.
Телепрограмма вчера в 06:44
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Политика
Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
Lenta.ru 02:36
Общество
Иван Голунов получил премию имени Анны Политковской
Коммерсантъ вчера в 14:48
Финансы
Эксперты рассказали, что будет дальше с ипотечными ставками
"Минимальная процентная ставка по кредиту на приобретение квартиры или апартаменты на первичном и вторичном рынках теперь составляет 8,85% годовых вместо 9% ранее", - рассказали в кредитной организации.
Вести.Ru 03:00
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
По предварительным результатам голосования, все временно исполняющие обязанности глав регионов и действующие губернаторы одерживают победу на прошедших 8 сентября выборах, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:45
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21