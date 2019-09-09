Энергетика
ИнтерфаксНефть Brent подорожала до $62,14 за баррель
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $62,14 за баррель, что на $0,6 (0,97%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $61,54 за баррель, поднявшись на $0,59 (0,97%).
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В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
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Эксперты рассказали, что будет дальше с ипотечными ставками
"Минимальная процентная ставка по кредиту на приобретение квартиры или апартаменты на первичном и вторичном рынках теперь составляет 8,85% годовых вместо 9% ранее", - рассказали в кредитной организации.
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Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Киевом осужденных
Президент России Владимир Путин прошел свою часть пути для того, чтобы состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, их встреча в аэропорту - не прерогатива главы государства.
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ФК «Ростов» победил сборную Сирии в матче мира
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил в понедельник, что визит президента Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября.
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Жителей Самары удивило странное поведение Димы Билана
Певец Дима Билан выступил на праздновании Дня города в Самаре и удивил гостей праздника своим поведением.
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Мэр итальянской Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой запретить курение на открытом воздухе, начав с двух самых популярных достопримечательностей города.
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Знаменитый российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин избран депутатом Государственной думы.
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В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
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Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Происшествия
В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду
В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Армия и оружие
Летные испытания корабля «Орел» планируют завершить к 2028 году
Летные испытания нового российского космического корабля "Орел", ранее называвшегося "Федерация", займут пять лет и будут завершены к 2028 году, заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос РИА Новости.
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Поток туристов в Гонконге в августе упал на 40% из-за протестов
В августе число туристов снизилось на 40% в годовом выражении, сообщил финансовый секретарь Гонконга Пол Чжань.
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Председатель избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев отреагировал на протест украинского МИД из-за проведения 8 сентября местных выборов в регионе.
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В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
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Средняя явка на выборах 8 сентября, в единый день голосования, составила 41,2%. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
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Прошедшая избирательная оказалась успешной, она показала политическое лидерство «Единой России», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
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«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство внедорожников Chevrolet Niva
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Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
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Кандидаты от оппозиции победили в 20 из 45 округов Москвы
Оппозиция утроила число депутатов в Москве После обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий представители оппозиции лидируют в 20 из 45 округов на выборах в Мосгордуму VII созыва.
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В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским
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Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы
Ранее Роскомнадзор заявил, что Google и Facebook распространяли политическую рекламу в день выборов в России 8 сентября.
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