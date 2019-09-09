Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $62,14 за баррель, что на $0,6 (0,97%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $61,54 за баррель, поднявшись на $0,59 (0,97%).

Нефть Brent подорожала до $62,14 за баррель

Общество Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Общество Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре Нарколог Алексей Казанцев прокомментировал выступление певца Димы Билана на праздновании Дня города в Самаре, которое показалось присутствующим зрителям странным.

Политика Путин уволил помощника Бастрыкина Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".

Шоу-бизнес Анна Михалкова показала подросшую дочь в день ее рождения Анна Михалкова показала подросшую дочь в день ее рождения Актриса назвала девочку "дикой кошкой".

Происшествия Подозреваемый в нападении на Памфилову признал вину Подозреваемый в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову Бахыт Карабалаев признал вину.

Происшествия Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса» 8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.

Экономика Почти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.

Политика В посольстве США на Украине заявили о непризнании выборов в Крыму Посольство США на Украине заявило о непризнании выборов, которые были проведены на территории Крыма.

Политика Лавров увидел перспективу нормализации отношений с Украиной Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал состоявшийся с Украиной обмен заключенными, указав на появившуюся перспективу нормализации отношений между странами, передает корреспондент РБК.

Футбол Бонуччи отказался извиняться перед Карапетяном Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи не стал извиняться перед нападающим команды Армении Александром Карапетяном.

Политика Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной» Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».

Происшествия В Краснодаре появилась самая высокая в мире Lada Priora Автомобиль Lada Priora, оборудованный колесами диаметра 72 дюйма появился в Краснодаре.

Теннис Надаль: «Медведев был достоин победы в финале US Open» В финальной встрече соперником испанца стал 23-летний российский теннисист Даниил Медведев, который впервые в карьере выступал в финале "мэйджора".

Шоу-бизнес Татьяна Кравченко рассказала, кто помог ей не спиться Татьяна Кравченко, которую миллионы зрителей полюбили после роли Валюхи в сериале "Сваты", умеет любить и ради любимых готова на многое.

Общество Названы города России с самыми красивыми женщинами Лучший город России, в котором проживают самые красивые женщины, — это Москва.

Политика Британский парламент официально приостановит работу в понедельник Парламент Великобритании в понедельник, 9 сентября официально приостановит работу до 14 октября.

Политика Песков объяснил отсутствие Путина при встрече заключенных в Москве Президент Владимир Путин не стал приезжать в аэропорт, чтобы встретить прибывших из Киева в рамках обмена россиян, поскольку это не прерогатива главы государства.

Политика Посол назвал тему предстоящих переговоров Путина и Нетаньяху Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху могут обсудить на предстоящей встрече организацию трехсторонних переговоров России, США и Израиля по линии совбезов.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Общество Пользователи YouTube не оценили песню Тимати и Гуфа о Москве Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города на YouTube, посмотрели более 2,6 миллиона человек, к полудню понедельника он собрал 812 тысяч дизлайков против 60 тысяч лайков.

Единоборства Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.

Шоу-бизнес Надежда Сысоева попросила фанатов отвести её в больницу Участница Comedy Woman Надежда Сысоева всерьёз обеспокоилась своим здоровьем, но заявила в социальной сети, что боится идти в больницу, чтобы сдать анализы.