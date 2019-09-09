Энергетика
ИнтерфаксНефть Brent подорожала до $62,14 за баррель
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $62,14 за баррель, что на $0,6 (0,97%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $61,54 за баррель, поднявшись на $0,59 (0,97%).
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Общество
Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы
Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Путин уволил помощника Бастрыкина
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Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.
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RT на русском 06:56
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Автомобиль Lada Priora, оборудованный колесами диаметра 72 дюйма появился в Краснодаре.
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Теннис
Надаль: «Медведев был достоин победы в финале US Open»
В финальной встрече соперником испанца стал 23-летний российский теннисист Даниил Медведев, который впервые в карьере выступал в финале "мэйджора".
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Лучший город России, в котором проживают самые красивые женщины, — это Москва.
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху могут обсудить на предстоящей встрече организацию трехсторонних переговоров России, США и Израиля по линии совбезов.
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Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
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После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
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Видич: Месси был предсказуемым игроком, Гвардиола изменил его
Гвардиола сделал из него центрального нападающего, и Месси стал лучше. Вся команда начала играть на него.
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