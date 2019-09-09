Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксНефть Brent подорожала до $62,14 за баррель

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $62,14 за баррель, что на $0,6 (0,97%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $61,54 за баррель, поднявшись на $0,59 (0,97%).
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Нефть Brent подорожала до $62,14 за баррель

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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка намерен потребовать от Верховной Рады снятия неприкосновенности с нескольких депутатов до вступления в силу соответствующего закона.
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На выборах в России побеждают все действующие главы регионов

Результаты обработки почти всех протоколов в единый день голосования 8 сентября показали, что временно исполняющие обязанности руководителей и действующие главы российских регионов сохранили свои места по итогам выборов.
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Глава МИД РФ встретился с Вышинским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с редактором РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.
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