Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксНефть Brent подорожала до $62,14 за баррель

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $62,14 за баррель, что на $0,6 (0,97%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $61,54 за баррель, поднявшись на $0,59 (0,97%).
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Нефть Brent подорожала до $62,14 за баррель

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