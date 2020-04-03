Нефть марки Brent серьезно подорожала, поднявшись выше 32 долларов за баррель в ходе торгов. Соответствующие данные получены в результате торгов на лондонской бирже ICE.

Нефть Brent подорожала до 32 долларов за баррель

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