Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВНефть Brent подорожала до 32 долларов за баррель

Нефть марки Brent серьезно подорожала, поднявшись выше 32 долларов за баррель в ходе торгов. Соответствующие данные получены в результате торгов на лондонской бирже ICE.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нефть марки Brent подорожала до 36,29 доллара за баррель

Москва 24вчера в 11:09

Стоимость нефти марки Brent составила более 32 долларов за баррель

Экономика сегодня03:53

Нефть Brent подешевела

Газета.Ru02:01

Нефть Brent подорожала до 32 долларов за баррель

РЕН ТВ04:03

Нефтяной рынок получил передышку в падении, но риски высоки - Нордеа банк

Финмаркетвчера в 07:45

Цена нефти марки Brent выросла до $26,98 за баррель

Аргументы и Факты31 марта в 00:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 07:17, Ашберн

Комментарии

Общество

Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

В Испании число выявленных случаев заболевания коронавирусом за день выросло на 7,5 тысячи и достигло 117,7 тысячи.
News.ru 06:04
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru 06:31
Политика

В Кремле назвали условия сокращения режима нерабочих дней

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в стране сократят в случае снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Политика

Сменились главы трех северных регионов России

Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Вести.Ru вчера в 11:24
Общество

В России появился новый тип мошенничества с кредитными каникулами

Крупнейший Банк России ВТБ заявил о новом типе мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.
РБК 05:19
Происшествия

В Приморье под автомобилем обрушился мост

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
РБК 01:36
Политика

Путин: врачи держат оборону от наступающей эпидемии

Врачи, медсестры и весь персонал медучреждений в России держат оборону от наступающей эпидемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 09:57
Политика

Путин поручил запустить тестирование беспилотных автомобилей

Москва, 3 апреля 2020, 14:09 — REGNUM Поэтапно внедрить на российских дорогах беспилотные автомобили получил президент России Владимир Путин.
REGNUM 07:09
Общество

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве

Газета.Ru 04:23
Общество

КамАЗ возобновит производство 6 апреля

Отечественное предприятие намерено уже 6 апреля вывести на работу часть сотрудников по согласованию с руководством Татарстана.
SpeedMe 06:33
Происшествия

На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
REGNUM 05:52
Экономика

Быстрые платежи стали бесплатными для банков

Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года.
Российская газета 31 марта в 12:54
Экономика

Россия собралась влезть в долги из-за коронавируса

Россия собирается влезть в долги и нарастить заимствования с помощью облигаций федерального займа (ОФЗ), чтобы компенсировать дефицит бюджета, который грозит стране из-за коронавируса и падения цен на нефть.
Lenta.ru 06:24
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 06:07
Общество

В России за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России подтвердили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:50
Политика

Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, нельзя исключать самого сложного сценария, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 06:58
Происшествия

Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости 05:55
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Общество

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

В Праге снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Lenta.ru 05:44
Политика

Глава Смоленщины: «Если ситуация стабилизируется, ограничения снимем»

Сегодня, 3 апреля глава Смоленщины подпишет новые изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности», которые продлят ограничения до 30 апреля.
Московский Комсомолец Смоленск 06:20
Наука

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости вчера в 16:00
Происшествия

Заболевшая коронавирусом звезда сериала «Счастливы вместе» сбежала из-под карантина

ТВ Центр 07:03
Общество

Минпросвещения: Школы продолжат учиться дистанционно

Развивающаяся ситуация не приведет к тому, что учащиеся останутся на второй год.
Российская газета 05:49
Происшествия

В Курской области подтвержден случай коронавируса

По данным комитета здравоохранения региона, новый случай инфицирования подтвердился у женщины из района области, которая ранее с подозрением на инфаркт миокарда находилась на лечении в областной клинической больнице.
Kurskcity.ru 03:38
Общество

Власти Челябинской области продлят режим обязательной самоизоляции

Режим обязательной самоизоляции в Челябинской области для граждан из-за угрозы коронавируса будет продлен в регионе до 19 апреля, сообщил в пятницу губернатор области Алексей Текслер.
РИА Новости 03:14
Экономика

N-TV: Если ЕС не поможет Италии, Испании и Греции, евро рухнет

В противном случае следующей жертвой коронавируса может стать евро, предупреждает германский телеканал N-TV.
Евразия Daily 04:39
Космос

Очередной прототип корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

Ореанда-Новости 05:42
Общество

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рекомендовал регионам не менять ранее установленный режим продажи алкоголям, так как это может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.
ТАСС 06:52
Происшествия

СК возбудил дело против двух генералов МВД

Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.
Эхо Москвы вчера в 20:13
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное