Энергетика
Областная газетаЦена нефти Brent впервые с 6 марта превысила 40 долларов
Цена на нефть марки Brent превысила 40 долларов за баррель. В последний раз стоимость этого сорта достигала таких показателей 6 марта.
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с чего всё началось
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.РИА Новости02 июня в 20:48
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
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Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель
КП - Беларусь03 июня в 03:25
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
Политика
В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока
Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском вчера в 15:56
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $41
К 12:13 мск нефть марки Brent росла на 3% - до $41,18 за баррель.
ТАСС 05:00
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Происшествия
Московский суд заочно арестовал создателя бренда из 1990-х «Довгань»
В Москве заочно арестовали создателя популярного в 1990-х бренда «Довгань» Германа Лиллевяли.
РБК 05:35
Общество
Титов попросил разрешить корпоративы ради спасения шоу-бизнеса
Чтобы спасти десятки тысяч человек, занятых в организации зрелищных мероприятий, власти должны более четко обозначить перспективы возвращения отрасли к работе, заявил уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов в ходе онлайн-конференции «Индустрия развлечений в условиях пандемии».
РБК 03:00
Общество
МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском
Разлив дизельного топлива на месте аварии в Норильске удалось локализовать, собрано более 200 тонн нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 04:49
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Транспорт
В России началось тестирование онлайн-тахографов
В России начали тестировать онлайн-тахографы — устройства, которые фиксируют превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей.
RT на русском 05:03
Происшествия
Почему дизельное топливо затопило Арктику
Ведомости вчера в 16:13
Общество
Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с резервуарами
Представитель «Норникеля» сообщил изданию, что выявленные ранее нарушения касались резервуаров №2 и №3, а авария произошла в резервуаре №5. По его словам, НТЭК поддерживает все емкости в надлежащем состоянии.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI вчера в 07:25
Общество
В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей
В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
Транспорт
Северный обход Твери начнут строить в 2021 году
Строительство северного обхода Твери - финального этапа скоростной автомобильной дороги М-11 Москва – Санкт–Петербург – обсудили на рабочей встрече губернатор области Игорь Руденя и председатель правления Государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко.
РИА Новости 05:46
Происшествия
Бывшего депутата тюменской гордумы арестовали до конца июля
NashGorod.ru 05:08
Происшествия
Самарский турист пытался проехать в Крым за взятку
В Керчи сотрудники ГИБДД задержали 38-летнего водителя из Самарской области, который пытался в качестве туриста проехать на полуостров за взятку.
Российская газета 05:23
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
Армия и оружие
Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией
Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ 06:13
Футбол
Тимо Вернер может перейти в «Челси»
Газета.Ru 02:06
Общество
Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений
Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
Агентство Москва вчера в 12:00
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В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус
В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться экспресс-тесты на выявление COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Газета.Ru 05:20
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Специалисты Роскачества перечислили основные признаки, благодаря которым можно понять, плохое вино или хорошее.
Вечерняя Москва 05:33
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Бенфики» Флорентину
Полузащитник «Бенфики» Флорентину может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN.
Спорт-Экспресс 05:34
Политика
Новые меры против «Северного потока-2» внесены в Сенат США
Законопроект о санкциях против "Северного потока-2" внесен в Сенат США.
Вести.Ru вчера в 15:28
Общество
В Москве появился новый тип пропусков
Система цифровых пропусков в Москве, введенная в рамках борьбы с распространением COVID-19, действует до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:29
Хоккей
Брагин возглавил сборную России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) объявила о назначении Валерия Брагина главным тренером основной сборной страны по хоккею.
RT на русском 02:24
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В России создадут снайперскую винтовку с дальностью до 7 км
В России создается снайперская винтовка DXL-5, которая сможет поражать цели на рекордном расстоянии до 6–7 км. При уверенной стрельбе дальность составит 3 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:31