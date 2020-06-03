Энергетика

Мир новостейМир новостейНефть Brent подорожала до 40 долларов за баррель

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что участники сделки ОПЕК+ максимально приблизились к договорённости продлить соглашение ещё на 2 месяца. Кроме того, было предложено перенести заседание с 9 – 10 июня на 4 – 5 июня.
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с чего всё началось

Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.
РИА Новости02 июня в 20:48

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Нефтяной фонтан: за счёт чего цены на сырьё поднялись до $40 за баррель

News.ruвчера в 10:17

Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $40 за баррель

RT на русскомвчера в 06:53

Цена нефти Brent превысила $40 впервые после новостей о развале ОПЕК+

РБК02 июня в 21:32

Баррель нефти Brent впервые после обвала нефтяного рынка поднялся в цене выше 40 долларов

Фонтанка.Рувчера в 00:17

Цена нефти Brent поднялась выше $40

ТАСС02 июня в 21:39

Доллар, нефть и коронавирус на 3 июня

Право.рувчера в 04:22

Цена на нефть Brent поднялась выше $40 впервые с марта

Коммерсантъ02 июня в 21:21
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 02:13, Ашберн

Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель

КП - Беларусьвчера в 03:25
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
Происшествия

В Оренбуржье возбудили дело о халатности после изъятия детей из семьи

РИА Новости 02:00
247
Общество

Бывший американский следователь рассказал о произволе в полиции США

3 июня сообщалось, что генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 01:49
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Политика

Кабмин Белоруссии отправлен в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местный телеканал.
Газета.Ru 01:36
1,4K
Политика

В «Слуге народа» заявили о неприемлемости условий новой программы МВФ

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия отметил, что ряд условий по новой кредитной программе Международного валютного фонда (МВФ) не будут поддержаны украинским обществом и парламентом.
RT на русском вчера в 22:58
37
Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
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Общество

В Кузбассе зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусом

Медицинскую помощь получают 373 человека.
Вести Кузбасс 02 июня в 10:17
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Шоу-бизнес

Сына Рудковской и Плющенко стали избегать дети из-за слухов о болезни

Сына продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра стали избегать дети.
Вестник 02 июня в 12:55
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Политика

Собянин назвал онлайн-голосование по поправкам в Конституцию актуальным

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице можно было бы использовать дистанционное голосование по поправкам в Конституцию.
Москва 24 01:48
2
Наука

В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека

Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия вчера в 19:00
7
Общество

В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлива топлива в Норильске

3 июня на совещании о ликвидации разлива дизельного топлива глава ведомства Евгений Зиничев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о введении режима чрезвычайной ситуации федерального характера из-за аварии на ТЭЦ-3, в результате которой произошла утечка дизельного топлива из резервуара.
РБК вчера в 14:49
2,1K
Космос

В корабле Маска использовали российские детали

В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС.
РИА Новости вчера в 18:03
1,3K
Здоровье

Минздрав дополнил список лекарств для лечения коронавируса

Отмечается, что списки и рекомендации по лечению COVID-19 были доработаны и дополнены с учетом проведенных клинических исследований и полученного опыта при лечении населения.
Профиль вчера в 08:31
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Происшествия

В ХМАО перевернулся автобус с вахтовиками

В Ханты-Мансийском автономном округе перевернулся автобус с вахтовиками, сообщается на сайте УМВД по региону.
РБК 01:57
5
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:06
1
Армия и оружие

В России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 02 июня в 11:54
1,9K
Наука

Бактерии были обнаружены внутри раковых клеток

Live24 вчера в 04:30
39
Политика

Путин разрешил Наталье Комаровой снова возглавить Югру

Ново-Огарево, Московская область, 3 июня 2020, 18:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин одобрил желание губернатора Югры Натальи Комаровой снова возглавить регион.
REGNUM вчера в 11:09
90
Происшествия

Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии

Российская газета вчера в 21:29
17
Общество

Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма

Российская газета вчера в 08:25
546
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин призвал скинуться на лечение Анастасии Заворотнюк

Иосиф Пригожин выступал с идеей о создании движения помощи артистам на государственном уровне еще при жизни Иосифа Кобзона, который был известен своим неравнодушием к чужим бедам.
Комсомольская правда 02 июня в 18:15
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Кино

Звезды «Властелина Колец» воссоединились на одном экране

ИА InterMedia 01 июня в 05:29
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Происшествия

У погибшего в США от рук полицейского Джорджа Флойда был коронавирус

У афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания его полицейскими в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота), была обнаружена коронавирусная инфекция.
Газета.Ru 01:48
3
Общество

В Швеции предложили вакансию, на которой практически не нужно работать

Станция в настоящее время строится в городе Гётеборге, приезжать на неё нужно в строго определённое время, в остальное время человек может быть совершенно свободен.
REGNUM вчера в 12:15
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Происшествия

В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов

В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов.
Газета.Ru вчера в 23:46
12
Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
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Общество

В больнице под Саратовом выявили 18 случаев заражения коронавирусом

"Сразу 18 случаев выявлено в Балашовской районной больнице - в отделении, закрытом на карантин", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области.
РИА Новости 02 июня в 04:31
835
Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом

В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
82
Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
64
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
809
Спорт

В Токио задумались об упрощенном варианте проведения Олимпиады

Как сообщает газета, правительство страны ставило перед собой цель провести Олимпиаду в полноценном формате, но непростая обстановка с коронавирусом в мире заставила его рассматривать вариант упрощенного проведения Игр.
Известия 00:46
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