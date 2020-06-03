Энергетика
Мир новостейНефть Brent подорожала до 40 долларов за баррель
Ранее ряд СМИ сообщили о том, что участники сделки ОПЕК+ максимально приблизились к договорённости продлить соглашение ещё на 2 месяца. Кроме того, было предложено перенести заседание с 9 – 10 июня на 4 – 5 июня.
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с чего всё началось
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.РИА Новости02 июня в 20:48
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Баррель нефти Brent впервые после обвала нефтяного рынка поднялся в цене выше 40 долларов
Фонтанка.Рувчера в 00:17
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
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Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель
КП - Беларусьвчера в 03:25
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
Происшествия
В Оренбуржье возбудили дело о халатности после изъятия детей из семьи
РИА Новости 02:00
Общество
Бывший американский следователь рассказал о произволе в полиции США
3 июня сообщалось, что генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 01:49
Политика
Кабмин Белоруссии отправлен в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местный телеканал.
Газета.Ru 01:36
Политика
В «Слуге народа» заявили о неприемлемости условий новой программы МВФ
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия отметил, что ряд условий по новой кредитной программе Международного валютного фонда (МВФ) не будут поддержаны украинским обществом и парламентом.
RT на русском вчера в 22:58
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Общество
В Кузбассе зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусом
Медицинскую помощь получают 373 человека.
Вести Кузбасс 02 июня в 10:17
Шоу-бизнес
Сына Рудковской и Плющенко стали избегать дети из-за слухов о болезни
Сына продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра стали избегать дети.
Вестник 02 июня в 12:55
Политика
Собянин назвал онлайн-голосование по поправкам в Конституцию актуальным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице можно было бы использовать дистанционное голосование по поправкам в Конституцию.
Москва 24 01:48
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия вчера в 19:00
Общество
В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлива топлива в Норильске
3 июня на совещании о ликвидации разлива дизельного топлива глава ведомства Евгений Зиничев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о введении режима чрезвычайной ситуации федерального характера из-за аварии на ТЭЦ-3, в результате которой произошла утечка дизельного топлива из резервуара.
РБК вчера в 14:49
Космос
В корабле Маска использовали российские детали
В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС.
РИА Новости вчера в 18:03
Здоровье
Минздрав дополнил список лекарств для лечения коронавируса
Отмечается, что списки и рекомендации по лечению COVID-19 были доработаны и дополнены с учетом проведенных клинических исследований и полученного опыта при лечении населения.
Профиль вчера в 08:31
Происшествия
В ХМАО перевернулся автобус с вахтовиками
В Ханты-Мансийском автономном округе перевернулся автобус с вахтовиками, сообщается на сайте УМВД по региону.
РБК 01:57
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:06
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 02 июня в 11:54
Наука
Бактерии были обнаружены внутри раковых клеток
Live24 вчера в 04:30
Политика
Путин разрешил Наталье Комаровой снова возглавить Югру
Ново-Огарево, Московская область, 3 июня 2020, 18:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин одобрил желание губернатора Югры Натальи Комаровой снова возглавить регион.
REGNUM вчера в 11:09
Происшествия
Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии
Российская газета вчера в 21:29
Общество
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Российская газета вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин призвал скинуться на лечение Анастасии Заворотнюк
Иосиф Пригожин выступал с идеей о создании движения помощи артистам на государственном уровне еще при жизни Иосифа Кобзона, который был известен своим неравнодушием к чужим бедам.
Комсомольская правда 02 июня в 18:15
Кино
Звезды «Властелина Колец» воссоединились на одном экране
ИА InterMedia 01 июня в 05:29
Происшествия
У погибшего в США от рук полицейского Джорджа Флойда был коронавирус
У афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания его полицейскими в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота), была обнаружена коронавирусная инфекция.
Газета.Ru 01:48
Общество
В Швеции предложили вакансию, на которой практически не нужно работать
Станция в настоящее время строится в городе Гётеборге, приезжать на неё нужно в строго определённое время, в остальное время человек может быть совершенно свободен.
REGNUM вчера в 12:15
Происшествия
В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов
В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов.
Газета.Ru вчера в 23:46
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
Общество
В больнице под Саратовом выявили 18 случаев заражения коронавирусом
"Сразу 18 случаев выявлено в Балашовской районной больнице - в отделении, закрытом на карантин", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области.
РИА Новости 02 июня в 04:31
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Спорт
В Токио задумались об упрощенном варианте проведения Олимпиады
Как сообщает газета, правительство страны ставило перед собой цель провести Олимпиаду в полноценном формате, но непростая обстановка с коронавирусом в мире заставила его рассматривать вариант упрощенного проведения Игр.
Известия 00:46