Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.

с чего всё началось

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что участники сделки ОПЕК+ максимально приблизились к договорённости продлить соглашение ещё на 2 месяца. Кроме того, было предложено перенести заседание с 9 – 10 июня на 4 – 5 июня.

Нефть Brent подорожала до 40 долларов за баррель

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