Энергетика

Газета.RuГазета.RuСтоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.
Читать в источнике
Комментировать337
с чего всё началось

Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.
РИА Новости02 июня в 20:48

Подробнее о событии

Нефтяной фонтан: за счёт чего цены на сырьё поднялись до $40 за баррель

News.ruвчера в 10:17

Нефть дорожает, Brent торгуется выше $40 за баррель

Росбалтвчера в 02:59

Цена нефти Brent превысила $40 впервые после новостей о развале ОПЕК+

РБК02 июня в 21:32

Нефть преодолела барьер $40

REGNUMвчера в 01:12

Цена нефти Brent поднялась выше $40

ТАСС02 июня в 21:39

Баррель нефти Brent впервые после обвала нефтяного рынка поднялся в цене выше 40 долларов

Фонтанка.Рувчера в 00:17

Цена на нефть Brent поднялась выше $40 впервые с марта

Коммерсантъ02 июня в 21:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 03:44, Ашберн

Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель

КП - Беларусьвчера в 03:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 03:44, Ашберн
Общество

Глава МЧС отправился к месту разлива топлива в Норильске

Интерфакс вчера в 14:41
Экономика

Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК вчера в 01:00
14
Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
2K
Происшествия

В Петербурге ребенок выпал с 12 этажа

Газета.Ru 03:29
Политика

Индийские военные примут участие в параде Победы 24 июня в Москве

ТАСС 03:01
Происшествия

В Челябинской области подтвердили еще 113 случаев COVID-19

Челябинск, 4 июня 2020, 10:02 — REGNUM В Челябинской области за сутки подтвердили 113 случаев COVID-19.
REGNUM 03:02
Происшествия

Опубликовано видео стычки с участием убитого силовиками екатеринбуржца

REGNUM 00:42
72
Общество

В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков

Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 14:40
45
Технологии

«ВКонтакте» запустила российский аналог TikTok

Аналог китайского развлекательного сервиса TikTok теперь появился на платформе соцсети "ВКонтакте".
iReactor 03:11
6
Общество

Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после коронавируса

Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 94 715, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
RT на русском 02:27
179
Общество

В «кремлевской» больнице назвали факторы прихода второй волны эпидемии

Летняя погода определит, когда в Россию придет вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции, заявила заведующая инфекционным отделением "кремлевской" больницы Екатерина Трифонова.
Газета.Ru 03:23
221
Футбол

Финал футбольной Лиги чемпионов может пройти в России

Помимо России на проведение мини-турнира претендуют Германия и Португалия.
Вести.Ru 01:53
Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
97
Происшествия

У погибшего в США от рук полицейского Джорджа Флойда был коронавирус

Газета.Ru 01:48
47
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
2,1K
Происшествия

Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома

РИА Новости 00:40
33
Наука

Снижение уровня стресса может вернуть цвет седым волосам

Evo-rus.com 01 июня в 10:46
90
Космос

В корабле Маска использовали российские детали

Корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС 31 мая.
РИА Новости вчера в 18:03
1,8K
Армия и оружие

Армию Хафтара отбросили от Триполи

Lenta.ru 03:10
28
Здоровье

За сутки в регионе подтверждены 117 диагнозов COVID-19

За сутки подтверждены 117 диагнозов. Выздоровели – 963 человека (+35 за сутки), умерли – 20 человек (+1 за сутки).
IvanovoNews 03:29
Технологии

Названы основные признаки прослушки смартфонов

Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
140
Политика

Свердловские депутаты отказали в доверии Путину

Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
171
Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
648
Космос

О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские ученые

Отмечается, что вероятное снижение устойчивости вестибулярного аппарата у женщин на фоне menses (месячных — прим. ред. РИА LIVE24) нужно учитывать при полетах на МКС, Луну и Марс женщин-астронавтов в составе экипажа.
Live24 02:16
1
Здоровье

Омская область вошла в топ-5 регионов, где много больных коронавирусом

В Омской области на 3 июня коронавирус выявлен у 1482 человек.
РИА ОмскИнформ вчера в 05:54
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Псковской области превысило 1 тыс

Прежде всего, за последние несколько дней почти одновременно появились два новых очага: "Великолукский мясокомбинат" и Моринский психоневрологический интернат.
ТАСС вчера в 01:52
5
Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
944
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму

Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новости вчера в 12:02
22
Шоу-бизнес

Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид

В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru вчера в 09:20
133
Авто

Toyota представил обновленный пикап Toyota Hilux

Вместе с Toyota Fortuner в Таиланде дебютировал и обновленный пикап Hilux.
Автоновости дня 02:08
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное