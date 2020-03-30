Энергетика

News.ruNews.ruНефть Brent подорожала на 2,12%

Нефтяная смесь марки Brent с поставкой в июне прибавила в цене 2,12% в ходе торгов на лондонской ICE. Таким образом, стоимость сырья эталонной марки составила $26,98 за баррель. Светлая техасская нефть WTI с поставкой в мае подорожала на 5,67%, до $21,23 за баррель.
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«Ювентус» может продать Роналду

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В США начали увольнять врачей за жалобы на нехватку оборудования

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Четыре аутсайдера АПЛ выступили за отмену сезона

Как сообщает The Independent, за полную отмену розыгрыша выступают лишь четыре клуба, замыкающих турнирную таблицу чемпионата Англии.
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Армия и оружие

Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии

Машины российской военной полиции были остановлены на американском блокпосте, установление которого не было согласовано с официальным Дамаском.
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Власти Новосибирской области приняли решение ввести режим самоизоляции для всех жителей региона в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
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Пресс-секретарь Сергея Собянина рассказала о состоянии его здоровья

Мэр Москвы Сергей Собянин чувствует себя хорошо. Об этом 31 марта сообщила его пресс-секретарь Гульнара Пенькова.
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Закончилось действие сделки ОПЕК+ по сокращению поставок нефти

В среду, 1 апреля, сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ прекратила действие.
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Власти Санкт-Петербурга приняли решение о закрытии на вход и выход девяти станций метро.
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В России за сутки зафиксировали 500 новых случаев коронавируса

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В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
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В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что ближайшие две недели будут "очень тяжелыми и болезненными" в связи с пандемией коронавируса.
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Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков

По данным пресс-службы Министерства юстиции России, ведомство направило в адрес высших должностных лиц субъектов РФ письма, в которых предложило приостановить заключение и расторжение браков в связи с распространением коронавируса, пишет ТАСС.
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