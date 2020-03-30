Энергетика
News.ruНефть Brent подорожала на 2,12%
Нефтяная смесь марки Brent с поставкой в июне прибавила в цене 2,12% в ходе торгов на лондонской ICE. Таким образом, стоимость сырья эталонной марки составила $26,98 за баррель. Светлая техасская нефть WTI с поставкой в мае подорожала на 5,67%, до $21,23 за баррель.
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