Энергетика

ТАССТАССНефть Brent подорожала на 3,16%

Мировые цены на нефть ускорили рост в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне. Так, фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года подорожал на 3,16% - до $51,29 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Нефть Brent подорожала на 3,16%

Мой Брянсквчера в 23:38

Нефть коррекционно дорожает на 3% после обвала в предыдущий торговый день

ПРАЙМвчера в 23:26

Цены на нефть резко подскочили в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 22:29

Нефть Brent подорожала на 3,16%

ТАССвчера в 22:08

Нефть растет после падения до $48 за баррель

REGNUMвчера в 21:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:08, Ашберн

Комментарии

Культура

Мадонна упала во время концерта в Париже и расплакалась от боли

Mockva.ru вчера в 21:57
Политика

Названы возможные сценарии выборов в Госдуму

Еще два собеседника издания, близких к администрации главы государства, не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки партии возглавит президент Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 19:41
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» и вышел на первое место в Ла Лиге

Lenta.ru вчера в 16:52
Происшествия

Число пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16

RT на русском вчера в 23:54
Экономика

«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам.
Газета.Ru вчера в 23:51
Армия и оружие

Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии

Российская газета вчера в 16:40
Общество

Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский GPFG — отказался от акций четырех компаний

Представители фонда, как пишет агентство Reuters, передали рекомендации в норвежский Центробанк, который управляет фондом, и в ближайшее время тот обнародует эту информацию.
Эхо Москвы вчера в 22:47
Авто

Расширен список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Росбалт 28 февраля в 08:55
Экономика

Экономисты рассказали, как сохранить деньги при падении рубля

Экономисты рассказали, как сохранить деньги во время экономических потрясений, пишет URA.RU.
Пятый канал вчера в 13:15
Общество

В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом

1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru вчера в 13:20
Происшествия

В Башкирии горит ферма на площади 1800 «квадратов»

Спасатели тушат пожар площадью 1,8 тысячи квадратных метров на ферме в населенном пункте Нижнесикиязово в Башкирии, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 22:55
Авто

Названы автомобили, которые непригодны для повторной продажи

ToDay News Ufa 29 февраля в 00:56
Общество

Великий пост у православных начался 2 марта

В понедельник 2 марта начнется самый строгий и долгий из многодневных постов.
Телеканал 360° вчера в 19:42
Единоборства

Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости вчера в 11:37
Шоу-бизнес

Мать Натальи Водяновой рассказала о предстоящей свадьбе дочери

Как сообщалось несколько ранее, знаменитая российская супермодель Наталья Водянова в скором времени собирается официально выйти замуж за французского бизнесмена по имени Антуан Арно.
Bimru.ru 29 февраля в 06:49
Армия и оружие

КНДР осуществила пуск «неопознанных снарядов»

По данным агентства Рёнхап, ссылающегося на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, КНДР осуществила первый в этом году пуск двух "неопознанных снарядов".
Вести.Ru вчера в 23:32
Общество

В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости вчера в 11:45
Экономика

Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам на 20%

Банки за январь выдали россиянам на 20% меньше кредитных карт, чем в 2019 г. Их выдача снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года.
Ведомости вчера в 23:15
Армия и оружие

Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России

Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
РБК 28 февраля в 03:34
Происшествия

Суд арестовал замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятии арестован по обвинению во взяточничестве.
РБК вчера в 23:47
Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

РИА Новости вчера в 10:34
Общество

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
РБК вчера в 02:00
Киберспорт

Electronic о победе NAVI на IEM Katowice 2020: «Горжусь командой»

Игрок Natus Vincere сказал, что гордится командой и поблагодарил фанатов за поддержку.
CyberSport.ru вчера в 15:10
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 28 февраля в 06:30
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM вчера в 02:00
Хоккей

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Миннесоты»

"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Миннесоту Уайльд" 4:3. Две шайбы в матче записал на свой счет Александр Овечкин.
Вести.Ru вчера в 22:53
Общество

Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка.
Известия вчера в 19:48
Армия и оружие

Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана

В партии Vatan («Родина») заявили, что на фоне обострения ситуации в Идлибе начало войны Турции с Сирией станет ловушкой для Анкары и президента Турции Тайипа Эрдогана, пишет РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 01:41
Футбол

«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России

РИА Новости вчера в 10:31
Политика

Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Известия вчера в 18:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное