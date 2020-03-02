Энергетика

ТАССТАССНефть Brent подорожала на 3,16%

Мировые цены на нефть ускорили рост в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне. Так, фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года подорожал на 3,16% - до $51,29 за баррель.
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