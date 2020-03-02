Мировые цены на нефть начали расти после резкого удешевления. Рост стоимости был зафиксирован в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 2 марта. Фьючерс на сырье марки Brent с поставкой в мае 2020 года подорожал на 3,16%, до 51,29 доллара за баррель.

Нефть Brent начала дорожать после резкого снижения цены

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