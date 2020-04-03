Цены на нефть с расчетами на июнь снова снижаются в ходе торгов в пятницу после резкого повышения накануне, 2 апреля, свидетельствуют данные торгов. Так, цена за баррель нефти Brent на лондонской бирже ICE составляет 28,63 долларов, что на 1,31 ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цены на нефть снизились после резкого подорожания накануне

Происшествия В Курской области подтвержден случай коронавируса По данным комитета здравоохранения региона, новый случай инфицирования подтвердился у женщины из района области, которая ранее с подозрением на инфаркт миокарда находилась на лечении в областной клинической больнице.

Политика ЦИК отложил проведение выборов и референдумов в ряде регионов ЦИК отложил проведение выборов и референдумов, назначенных на период с 5 апреля по 21 июня этого года в ряде регионов, следует из постановления, принятого на заседании Центризбиркома в пятницу.

Экономика Быстрые платежи стали бесплатными для банков Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года.

Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

Транспорт РЖД отменят 53 поезда из-за коронавируса Российские железные дороги (РЖД) отменят часть поездов дальнего следования из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.

Экономика Путин поручил снизить стоимость ипотеки Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.

Общество В России обнаружили ещё 601 случай заражения коронавирусом В России за последние сутки был подтверждён 601 новый случай заражения COVID-19 в 32 регионах, в том числе в Еврейской АО и Ингушетии, где ранее о заболевших не сообщалось.

Политика Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов «Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.

Происшествия В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».

Экономика В Новосибирской области подготовят меры поддержки экономики Как сообщил и. о. министра экономразвития области Лев Решетников, поддержку в рамках по регионального антикризисного плана получат в первую очередь предприятия и организации, которые не будут сокращать рабочие места.

Происшествия В Петербурге мужчина продавал «справки» для передвижения на карантине "Мужчину задержали днем 2 апреля 2020 года около одного из домов в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга с поличным при продаже четырех поддельных справок", - отмечается в сообщении.

Единоборства Нурмагомедов высказался о людях, предлагавших ему позвонить Путину Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал идею улететь на бой с американцем Тони Фергюсоном на частном самолете, несмотря на отмену авиасообщения с другими странами, введенное в России.

Энергетика Страны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти Участники Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК+) 6 апреля проведут переговоры, направленные на стабилизацию стоимости нефти, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.