Энергетика
Аргументы и ФактыЦены на нефть снизились после резкого подорожания накануне
Цены на нефть с расчетами на июнь снова снижаются в ходе торгов в пятницу после резкого повышения накануне, 2 апреля, свидетельствуют данные торгов. Так, цена за баррель нефти Brent на лондонской бирже ICE составляет 28,63 долларов, что на 1,31 ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
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В Курской области подтвержден случай коронавируса
По данным комитета здравоохранения региона, новый случай инфицирования подтвердился у женщины из района области, которая ранее с подозрением на инфаркт миокарда находилась на лечении в областной клинической больнице.
Политика
ЦИК отложил проведение выборов и референдумов в ряде регионов
ЦИК отложил проведение выборов и референдумов, назначенных на период с 5 апреля по 21 июня этого года в ряде регионов, следует из постановления, принятого на заседании Центризбиркома в пятницу.
Экономика
Быстрые платежи стали бесплатными для банков
Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Происшествия
ФСБ заявила о предотвращении терактов в Ставрополье и ХМАО
Сотрудники ФСБ предотвратили совершение двух терактов, один из них готовился в Ставропольском крае, другой — в Ханты-Мансийском автономном округе.
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Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Транспорт
РЖД отменят 53 поезда из-за коронавируса
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Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в рукоприкладстве
Экономика
Путин поручил снизить стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
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В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Общество
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В России за последние сутки был подтверждён 601 новый случай заражения COVID-19 в 32 регионах, в том числе в Еврейской АО и Ингушетии, где ранее о заболевших не сообщалось.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
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Общество
Путин продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты
Президент Владимир Путин продлил введенную ранее из-за пандемии коронавируса нерабочую неделю до конца месяца.
Происшествия
В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Происшествия
В Москве полиция проверяет актрису сериала «Счастливы вместе» с подтвержденным коронавирусом за нарушение карантина
По соцсетям актрисы полиция выяснила, что женщина и раньше нарушала карантин.
Кино
Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»
В YouTube опубликован тизер хоррора Ён Сан-хо «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Премьера фильма запланирована на 6 августа.
Экономика
В Новосибирской области подготовят меры поддержки экономики
Как сообщил и. о. министра экономразвития области Лев Решетников, поддержку в рамках по регионального антикризисного плана получат в первую очередь предприятия и организации, которые не будут сокращать рабочие места.
Энергетика
«Газпром экспорт» изучает решение Стокгольмского суда по спору с PGNiG
Компания "Газпром экспорт" получила решение Стокгольмского арбитражного трибунала в рамках разбирательства по пересмотру цены на поставку газа по контракту с польской компанией PGNiG.
Армия и оружие
Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Происшествия
В Петербурге мужчина продавал «справки» для передвижения на карантине
"Мужчину задержали днем 2 апреля 2020 года около одного из домов в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга с поличным при продаже четырех поддельных справок", - отмечается в сообщении.
Происшествия
Стало известно, где находятся 17 заболевших коронавирусом на Кубани
Напомним, 3 апреля стало известно, что на Кубани выросло число граждан с предварительно положительным тестом на коронавирус.
Единоборства
Нурмагомедов высказался о людях, предлагавших ему позвонить Путину
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал идею улететь на бой с американцем Тони Фергюсоном на частном самолете, несмотря на отмену авиасообщения с другими странами, введенное в России.
Здоровье
Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии
Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
Общество
В Праге снесли памятник маршалу Коневу
В Праге снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Футбол
«Арсенал» отклонил второе предложение «Ромы» по Мхитаряну
Римляне попытались приобрести Мхитаряна и второй раз, предложив немного улучшенный вариант своего изначального предложения, но получили отказ.
Энергетика
Страны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти
Участники Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК+) 6 апреля проведут переговоры, направленные на стабилизацию стоимости нефти, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.
Общество
Более 730 ординаторов приступили к работе в столичных поликлиниках
Более 730 ординаторов приступили к работе в поликлиниках Москвы.
Энергетика
Цены на российскую нефть марки Urals вышли из отрицательной зоны
Ценовые формулы на российскую нефть Urals покинули отрицательную зону после роста цен на марку нефти в Северо-Западной Европе, которая подорожала до $14,43 за баррель, сообщает аналитическое агентство Argus.