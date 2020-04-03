Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЦены на нефть снизились после резкого подорожания накануне

Цены на нефть с расчетами на июнь снова снижаются в ходе торгов в пятницу после резкого повышения накануне, 2 апреля, свидетельствуют данные торгов. Так, цена за баррель нефти Brent на лондонской бирже ICE составляет 28,63 долларов, что на 1,31 ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
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Цены на нефть снизились после резкого подорожания накануне

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