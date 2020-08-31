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Нефть Brent превысила отметку в 46 долларов за баррель

Цены на нефть в мире демонстрируют стремительный рост на утро 31 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов. Согласно данным на 08:10 по московскому времени, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent достигла 46,07 доллара за баррель.В источнике
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Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель

Rambler News Service28 августа в 08:05
RT на русском

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 августа

RT на русском01:28
URA.Ru

Новости кризиса 31 августа. Россияне влезают в долги, а банки введут экзамены для клиентов

URA.Ru00:01
Московский Комсомолец

Цены на нефть Brent перевалили за 46 долларов

Московский Комсомолец01:50
Телеканал 360°

Цена на нефть Brent опустилась к 45 долларам за баррель

Телеканал 360°28 августа в 06:52
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent находится на уровне $45 за баррель

Деловое.ТВ28 августа в 06:34
Финмаркет

Прогнозируемый курс валют на следующую неделю: 73,5-75 руб./$1, 87,5-89 руб./EUR1 - УБРиР

Финмаркет28 августа в 06:20

После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя неизвестными в Москве, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД столицы.
Интерфакс02:24
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«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

Минэкономразвития существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию нового макропрогноза, которую сейчас обсуждают профильные ведомства.
РИА Новости02:34
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34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей

Как сообщает ToDay News Ufa, недавно правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.
ToDay News Ufaвчера в 14:25
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Дегтярев объявил о полной отмене карантина в Хабаровском крае

Дегтярев стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края после ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, которого обвинили в организации заказных убийств и нападений на бизнесменов в 2000-х годах.
РБК01:28
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