Нефть Brent превысила отметку в 46 долларов за баррель
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Цены на нефть в мире демонстрируют стремительный рост на утро 31 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов. Согласно данным на 08:10 по московскому времени, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent достигла 46,07 доллара за баррель.В источнике
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Финмаркет28 августа в 06:20