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АК&М
АК&М

Фьючерс на нефть Brent на октябрь понизился на 0.09%

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на октябрь на Лондонской нефтяной бирже на закрытие 28 августа составил $45.05 за баррель (-$0.04; -0.09%).В источнике
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Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $46 за баррель

Деловое.ТВ06:00
Право.ру

Доллар, нефть и коронавирус на 31 августа

Право.ру03:57
REGNUM

Мировые цены на нефть растут за счёт слабого доллара

REGNUM03:09
RT на русском

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 августа

RT на русском01:28
АК&М

Фьючерс на нефть Brent на ноябрь повысился на 1.48%

АК&М05:13
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $46 за баррель

Rambler News Service04:30
Финмаркет

Прогнозируемый курс валют на следующую неделю: 73,5-75 руб./$1, 87,5-89 руб./EUR1 - УБРиР

Финмаркет28 августа в 06:20

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
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Песков заявил о контроле властей Белоруссии над ситуацией в стране

Власти Белоруссии держат под контролем ситуация в стране, поэтому российская сторона пока не намерена вводить резерв силовиков, который Москва готова предоставить в качестве помощи президенту Александру Лукашенко.
РБК05:53
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34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей

Как сообщает ToDay News Ufa, недавно правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.
ToDay News Ufaвчера в 14:25
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После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя неизвестными в Москве, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД столицы.
Интерфакс02:24
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