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Нефть Brent превысила отметку в 46 долларов за баррель

Цены на нефть в мире демонстрируют стремительный рост на утро 31 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов. Согласно данным на 08:10 по московскому времени, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent достигла 46,07 доллара за баррель.В источнике
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Московский Комсомолец

Цены на нефть Brent перевалили за 46 долларов

Московский Комсомолец01:50
RT на русском

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 августа

RT на русском01:28
Финмаркет

Прогнозируемый курс валют на следующую неделю: 73,5-75 руб./$1, 87,5-89 руб./EUR1 - УБРиР

Финмаркет28 августа в 06:20
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель

Rambler News Service28 августа в 08:05
Телеканал 360°

Цена на нефть Brent опустилась к 45 долларам за баррель

Телеканал 360°28 августа в 06:52
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent находится на уровне $45 за баррель

Деловое.ТВ28 августа в 06:34
URA.Ru

Новости кризиса 31 августа. Россияне влезают в долги, а банки введут экзамены для клиентов

URA.Ru00:01

Штаб Тихановской анонсировал ее обращение к Совбезу ООН

По данным агентства, Тихановская обратится к Совбезу ООН по видеосвязи и сделает это по приглашению Эстонии, которая сейчас входит в состав отвечающего за поддержание международного мира и безопасности органа.
Штаб Тихановской анонсировал ее обращение к Совбезу ООН
РБК03:10
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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Дочь Любови Успенской показала обнаженную грудь в поддержку Трампа

Единственная наследница российской певицы Любови Успенской поделилась с подписчиками пикантным фото и намекнула, что намерена поддерживать действующего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства.
iReactor29 августа в 12:05
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14-летняя дочь Анджелины Джоли снова хочет стать девочкой

Шайло, общая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта несколько лет назад утверждала, что она не комфортно себя чувствует в теле девочки Многие заметили, что девочка больше не стрижет волосы очень коротко, и мало того, недавно Шайло решила надеть короткие шорты.
Курьер. Среда. Бердск01:52
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После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя неизвестными в Москве, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД столицы.
Интерфакс02:24
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Корпорация Samsung запустила производство новейших чипов памяти

Массовое производство первых в отрасли 16-гигабитных чипов мобильной памяти DRAM LPDDR5 запустил южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics на производственной линии в городе Пхёнтхэке, сообщает 30 августа пресс-служба корпорации.
ИА Красная Веснавчера в 07:13
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Запуск спутников «Ресурс-П» отложили из-за отсутствия комплектующих

Запуск на орбиту четвертого и пятого спутников «Ресурс-П» отложили из-за отсутствия комплектующих, сообщил «РИА Новости» генеральный директор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Коммерсантъ22:43
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