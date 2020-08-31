14-летняя дочь Анджелины Джоли снова хочет стать девочкой

Шайло, общая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта несколько лет назад утверждала, что она не комфортно себя чувствует в теле девочки Многие заметили, что девочка больше не стрижет волосы очень коротко, и мало того, недавно Шайло решила надеть короткие шорты.