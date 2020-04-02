Энергетика
ТАССЦена нефти Brent на лондонской бирже ICE растет более чем на 10%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,1% - до $27,24 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 08:59 мск.
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Политика
В России могут продлить нерабочую неделю
Ранее нерабочей объявили неделю с 30 марта по 3 апреля, после чего в большинстве регионов ввели режим самоизоляции для всех граждан.
Общество
У 20% пациентов с коронавирусом заболевание протекает бессимптомно
У более чем 20% пациентов с диагностированным коронавирусом в России заболевание протекает бессимптомно.
Происшествия
В Перми от коронавируса умер второй человек
В Пермском крае зафиксирован второй случай смерти от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на данные региональных властей.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Происшествия
Оренбурженка наказана за нарушение режима изоляции
Оренбургские полицейские выявили еще один факт нарушения режима изоляции. 29-летняя женщина приехала в Оренбург из-за границы.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Постановление подписал председатель правительства Правительство Саратовской области выпустило постановление о введении на территории региона пропускного режима.
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Музыка
Земфира выпустила новую песню под названием «Крым»
Российская рок-певица и композитор Земфира выпустила новую песню впервые за полтора года.
Энергетика
Китай начнет покупать нефть для госрезервов, сообщило Блумберг
Китай уверенно продвигается вперед со своими планами по покупке нефти в стратегические резервы после резкого снижения цен, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Происшествия
Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести
Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
Культура
Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Общество
Действие водительских прав просят продлить в условиях пандемии
Федерация автовладельцев России (ФАР) просит правительство РФ автоматически продлить на полгода сроки действия водительских прав граждан, говорится в обращении ФАР.
Общество
Всероссийскую перепись населения могут перенести на год
Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
Футбол
Ультрас «Немана» призвали бойкотировать матчи чемпионата Белоруссии
Ультрас «Немана» призвали фанатов других команд отказаться от посещения матчей чемпионата Белоруссии, а руководство местного футбола – приостановить чемпионат из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
Журналистка из Перми Анастасия Петрова скончалась от коронавируса
Согласно словам Оксаны Мелеховой, главы краевого Министерства здравоохранения, тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако медицинские специалисты подвергли его сомнениям, поэтому анализы были направлены в федеральный центр, где подтвердили наличие коронавируса у журналистки.
Происшествия
Подышал воздухом: житель Уфы вместе с ребенком прогулялся по крыше
Вместо запрещенной из-за ситуации с коронавирусом прогулки по улице уфимец выбрал очень необычный способ подышать воздухом.
Музыка
Видеосервис Wink представляет онлайн-концерт группы «Ария»
Онлайн-концерт в видеосервисе Wink даст нам возможность встретиться с нашими слушателями, пусть и дистанционно.
Общество
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как обрабатывать продукты из магазина
Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как правильно обрабатывать продукты, принесенные из магазина.
Общество
В Москве родился ребенок с коронавирусом
В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Стали известны регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом.
Общество
Британская медсестра рассказала о страданиях пациентов с коронавирусом
19-летняя медсестра Люси Хатчингс из Великобритании рассказала о тяжелой обстановке из-за коронавируса в госпитале, в котором она работает.
Происшествия
Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской горбольнице
"Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - говорится в сообщении.
Кино
Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине
Эксперты «КиноПоиска» рассказали о фильмах и сериалах, которые жители России предпочитают в период самоизоляции.
Политика
Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО
Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
Политика
Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ожидает от интеграции Белоруссии и РФ выработки взаимоприемлемых решений "в духе настоящего союзничества", сообщила в четверг пресс-служба главы республики.