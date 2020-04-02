Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,1% - до $27,24 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 08:59 мск.

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE растет более чем на 10%

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