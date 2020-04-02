Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent на лондонской бирже ICE растет более чем на 10%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,1% - до $27,24 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 08:59 мск.
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Нефть марки Brent дорожает более чем на 12%

Эхо Москвы02:30

Цена нефти Brent выросла более чем на 11%

RT на русском02:29

Новости кризиса 2 апреля: рост расходов на коммуналку и отрицательная цена на российскую нефть

URA.Ru00:00

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE растет более чем на 10%

ТАСС02:22

Нефть марки Brent дорожает более чем на 12%

ПРАЙМ02:13

Нефть Brent прибавила в цене 6%

News.ru01:01

Нефть Brent подорожала более чем на 12%

Московский Комсомолец02:22
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В России могут продлить нерабочую неделю

Ранее нерабочей объявили неделю с 30 марта по 3 апреля, после чего в большинстве регионов ввели режим самоизоляции для всех граждан.
Коммерсантъ 02:16
Общество

У 20% пациентов с коронавирусом заболевание протекает бессимптомно

У более чем 20% пациентов с диагностированным коронавирусом в России заболевание протекает бессимптомно.
Собака.ru 01:53
Политика

В постпредстве России допустили отправку новой партии гумпомощи в США

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Происшествия

В Перми от коронавируса умер второй человек

В Пермском крае зафиксирован второй случай смерти от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на данные региональных властей.
Российская газета 02:28
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Единоборства

Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном

REGNUM 01:28
Происшествия

Оренбурженка наказана за нарушение режима изоляции

Оренбургские полицейские выявили еще один факт нарушения режима изоляции. 29-летняя женщина приехала в Оренбург из-за границы.
АиФ Оренбург 02:11
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Постановление подписал председатель правительства Правительство Саратовской области выпустило постановление о введении на территории региона пропускного режима.
Коммерсантъ Саратов 31 марта в 13:40
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс вчера в 12:00
Музыка

Земфира выпустила новую песню под названием «Крым»

Российская рок-певица и композитор Земфира выпустила новую песню впервые за полтора года.
МИР 24 вчера в 19:43
Энергетика

Китай начнет покупать нефть для госрезервов, сообщило Блумберг

Китай уверенно продвигается вперед со своими планами по покупке нефти в стратегические резервы после резкого снижения цен, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РИА Новости 02:43
Происшествия

Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести

Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
Российская газета 01:48
Культура

Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
РИА Новости вчера в 23:41
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Общество

Действие водительских прав просят продлить в условиях пандемии

Федерация автовладельцев России (ФАР) просит правительство РФ автоматически продлить на полгода сроки действия водительских прав граждан, говорится в обращении ФАР.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 05:45
Общество

Всероссийскую перепись населения могут перенести на год

Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
Вести.Ru 01:35
Футбол

Ультрас «Немана» призвали бойкотировать матчи чемпионата Белоруссии

Ультрас «Немана» призвали фанатов других команд отказаться от посещения матчей чемпионата Белоруссии, а руководство местного футбола – приостановить чемпионат из-за пандемии коронавируса.
Metaratings вчера в 02:22
Происшествия

Журналистка из Перми Анастасия Петрова скончалась от коронавируса

Согласно словам Оксаны Мелеховой, главы краевого Министерства здравоохранения, тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако медицинские специалисты подвергли его сомнениям, поэтому анализы были направлены в федеральный центр, где подтвердили наличие коронавируса у журналистки.
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Происшествия

Подышал воздухом: житель Уфы вместе с ребенком прогулялся по крыше

Вместо запрещенной из-за ситуации с коронавирусом прогулки по улице уфимец выбрал очень необычный способ подышать воздухом.
Вести.Ru 01:41
Музыка

Видеосервис Wink представляет онлайн-концерт группы «Ария»

Онлайн-концерт в видеосервисе Wink даст нам возможность встретиться с нашими слушателями, пусть и дистанционно.
Волга Ньюс вчера в 06:07
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Интерфакс вчера в 18:09
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как обрабатывать продукты из магазина

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как правильно обрабатывать продукты, принесенные из магазина.
АБН 00:05
Общество

В Москве родился ребенок с коронавирусом

В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Стали известны регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом.
Neva.Today вчера в 04:15
Общество

Британская медсестра рассказала о страданиях пациентов с коронавирусом

19-летняя медсестра Люси Хатчингс из Великобритании рассказала о тяжелой обстановке из-за коронавируса в госпитале, в котором она работает.
Телеканал 360° вчера в 20:31
Происшествия

Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской горбольнице

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:54
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Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине

Эксперты «КиноПоиска» рассказали о фильмах и сериалах, которые жители России предпочитают в период самоизоляции.
KudaGo вчера в 08:14
Политика

Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО

Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 20:01
Политика

Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ожидает от интеграции Белоруссии и РФ выработки взаимоприемлемых решений "в духе настоящего союзничества", сообщила в четверг пресс-служба главы республики.
РИА Новости 01:05
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