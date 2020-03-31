Энергетика
News.ruНефть Brent прибавила в цене 6%
Накануне, 1 апреля, стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в июне 2020 года снизилась до 24,9$ за баррель — на 5,5%. Как писал NEWS.ru ранее, нефтяные компании РФ не будут увеличивать добычу нефти с 1 апреля после истечения ограничительных договорённостей ОПЕК+.
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Прогноз: цена на нефть Brent в 2020 г составит $33,8, в 2021 г - $45,5
Московский Комсомолец31 марта в 00:56
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