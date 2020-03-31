Энергетика

News.ruNews.ruНефть Brent прибавила в цене 6%

Накануне, 1 апреля, стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в июне 2020 года снизилась до 24,9$ за баррель — на 5,5%. Как писал NEWS.ru ранее, нефтяные компании РФ не будут увеличивать добычу нефти с 1 апреля после истечения ограничительных договорённостей ОПЕК+.
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Нефть Brent прибавила в цене 6%

News.ru01:01

Нефть марки Brent чуть подросла в цене. У Urals - цена отрицательная

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