Лондон, 4 мая 2020, 22:05 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают расти в ходе торговой сессии 4 мая на Лондонской бирже. К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent выросли в цене на $1,18 (4,46%), до $27,62 за баррель.

Нефть Brent приближается к $28 за баррель

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