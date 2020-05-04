Энергетика
REGNUMНефть Brent приближается к $28 за баррель
Лондон, 4 мая 2020, 22:05 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают расти в ходе торговой сессии 4 мая на Лондонской бирже. К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent выросли в цене на $1,18 (4,46%), до $27,62 за баррель.
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После майских праздников власти Ленинградской области планируют решить вопрос о смягчении и частичной отмене ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.
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Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
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Рейтинг Зеленского упал вдвое за год президентства
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Три человека задержаны в Москве возле офиса газеты «Коммунисты России»
Три человека задержаны в Москве около офиса газеты "Коммунисты России", который несколько дней назад оцепили полицейские.
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